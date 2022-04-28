Küresel tahvil piyasalarında en kötü aylık performans!
Küresel tahvil piyasaları Fed’den 2000 yılından beri en agresif sıkılaşma beklentileriyle en kötü aylık performansını kaydetti.
Küresel tahvil piyasaları Fed’den 2000 yılından beri en agresif sıkılaşma beklentileriyle en kötü aylık performansını kaydetti.
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Endeksi Nisan ayında yüzde 4.9 gerileyerek 1990 yılındaki başlangıcından bu yana en büyük aylık düşüşü kaydetti.
Avustralya’da 3 yıllık tahvil getirileri 7 baz puan kadar artışla yüzde 2.74 olurken Yeni Zelanda’da 2 yıllık tahvil getirisi 8 baz puan artarak yüzde 3.39’a yükseldi.
Enflasyonda daha fazla yükseliş beklentileri, Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan’a gaz akışını kesmesi tahvil faizlerindeki yükselişi tetikledi.
Swap traderları Fed’den haftaya 50 baz puanlık faiz artışı fiyatlıyor. Haftaya İngiltere Merkez Bankası’ndan da faiz artışı bekleniyor. Büyük Merkez Bankalarının agresif sıkılaşma döngüsünün küresel büyümeye zarar vermesi nedeniyle tahvil piyasalarında volatilitenin devam edebileceği belirtiliyor.
Auckland’daki Westpac Banking Corp.’ta Stratejist olan Imre Speizer Fed fiyatlaması bitene kadar küresel tahvil faizlerinde yükselişin devam edebileceğini ifade etti.