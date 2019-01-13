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Küresel sorunlara rağmen Türk müteahhitlerinin yıldızı parladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Müteahhitlik sektörümüz dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlara rağmen 2018'de 261 proje üstlenerek 19,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Müteahhitlerimiz yurt dışında gururumuz olmaya devam ediyor" - "2018'de en fazla üstlendiğimiz projeler 3 milyar dolar ile enerji santrali, 2,9 milyar dolar ile kara yolu/tünel/köprü, 2,2 milyar dolar ile askeri tesis, 1,9 milyar dolar ile demir yolu ve 1,6 milyar dolar ile havalimanı olarak görülmektedir" - "Geçen yıl en fazla proje üstlenilen ilk 10 ülke arasında 2 Avrupa ülkesi bulunuyor. Bu durum, ülkemiz müteahhitlerinin geleneksel pazarların dışına çıkarak portföyüne yeni pazarlar eklediğinin bir göstergesidir"

13 Ocak 2019 Pazar 11:08
Küresel sorunlara rağmen Türk müteahhitlerinin yıldızı parladı

ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlik firmalarının dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlara rağmen geçen yıl yurt dışında 19,4 milyar dolarlık 261 proje üstlendiğini belirterek, "Müteahhitlerimiz yurt dışında gururumuz olmaya devam ediyor." dedi.

Pekcan, AA muhabirine, müteahhitlik sektörünün yıllardır Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil ettiğini söyledi.

Sektörün Türk bayrağını dünyanın birçok bölgesinde dalgalandırdığını ve ülkeye ciddi bir gelir kazandırdığını kaydeden Pekcan, "Müteahhitlik sektörümüz, 2018'de 261 proje üstlenerek 19,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır. Müteahhitlerimiz yurt dışında gururumuz olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ulaşılan proje tutarının dünya ekonomik ve siyasi konjonktüründe yaşanan birçok sıkıntıya rağmen elde edilmiş önemli bir başarı olduğunun altını çizen Pekcan, ayrıca söz konusu başarının Türk müteahhitlerinin yurt dışında zor şartlarda da ciddi bir performans gösterebildiğinin kanıtı olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Sektörün ortalama proje bedelinin 75 milyon dolar olarak kaydedildiğini anlatan Pekcan, şu bilgileri verdi:

"2018'de en fazla üstlendiğimiz projeler 3 milyar dolar ile enerji santrali, 2,9 milyar dolar ile kara yolu/tünel/köprü, 2,2 milyar dolar ile askeri tesis, 1,9 milyar dolar ile demir yolu ve 1,6 milyar dolar ile havalimanı olarak görülmektedir. Ülkemizin kümülatif olarak en fazla proje üstlendiği konut sektörünün 2018 yılında ilk beşte yer almaması, konutun yerine daha katma değerli sektörlerin ilk beş sırada bulunması, esasen ülkemiz firmalarının yurt dışında daha nitelikli ve niş projeler üstlendiğinin bir göstergesidir."

Türk müteahhitlik sektörünün 1972'den bugüne kadar yurt dışında 378,9 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını anlatan Pekcan, sektörün söz konusu dönemde 123 farklı ülkede 9 bin 600'e yakın projeye imza attığını söyledi. Pekcan, 2002 yılından bugüne kadar 329,1 milyar dolarlık proje üstlenildiğini belirtti.

- "Müteahhitlerimiz geleneksel pazarların dışına çıktı"

Pekcan, sektörün geçen yıl en fazla Rusya, Suudi Arabistan, Katar, Sudan, Polonya, Kazakistan, Türkmenistan ve Cezayir'de proje üstlendiğini kaydetti.

Sektörün Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Katar pazarlarında yeniden güçlü bir şekilde yer almasının önemini işaret eden Pekcan, Sudan ile Polonya gibi pazarlarda ciddi bir büyüklüğe ulaşılmasının da geleceğe yönelik beklentilerini artırdığını dile getirdi.

Geçen yıl en fazla proje üstlenilen ilk 10 ülke arasında 2 Avrupa ülkesinin bulunduğunu anlatan Pekcan, "Bu durum ülkemiz müteahhitlerinin geleneksel pazarların dışına çıkarak, portföyüne yeni pazarlar eklediğinin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik müşavirlik sektörüne ilişkin verileri de paylaşan Pekcan, söz konusu sektörün küresel sıkıntılara rağmen 2018 yılında çok önemli bir performans gösterdiğini ve 61 projede 143 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını söyledi.Pekcan, sektörün kümülatif olarak, bugüne kadar, 110 farklı ülkede 2,1 milyar dolarlık proje üstlendiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:08
  1. müteahhitlik
  2. proje
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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