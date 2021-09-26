Küresel şölene dönüşüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021’i (TEKNOFEST) ziyaret ederek gençlerin coşkusuna ortak oldu. Katılımcılara hitap eden Erdoğan, “Atalarımız ‘Er giden işine, geç giden boşuna’ diyor. TEKNOFEST’te bu tarihi hakikate bir kez daha şahitlik ediyoruz. Karşımızdaki bu muhteşem atmosfer, erkenden işine koyulan, kendini işine adayan, kalbini ve zihnini işine veren emekçiler sayesinde ortaya çıktı” diye konuştu.

Gençlere güveniyoruz

Milli teknoloji hamlesinin nişanesi olan TEKNOFEST için seferber olduklarını belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: “TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, aynı zamanda onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor. Burada gençlerimizin emeklerinin yanı sıra Türkiye’nin birikimi, ülkemizin zengin potansiyeli de var. Burada Türkiye’nin yarınlarına yön verecek başarılı bilim insanları, mühendisleri, teknisyenleri, araştırmacıları, astronotları var. TEKNOFEST’in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri inşallah 2053 ve 2071 Türkiye’sinin mimarları olacaktır. Varsın birileri Akıncı’nın bir kablosunu lehimleyemeyecek, Gökbey’in tek bir vidasını sıkamayacak, TOGG’un bataryasının yerini dahi gösteremeyecek olanlar, bu eseri inşa eden gençleri hor, hakir görsün. Biz gençlerimize inanıyoruz.”

Akıncı'dan TOGG’a

Burada eşsiz bir teknoloji ziyafeti sunulduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Aksungur, Atak helikopterleri, paraşüt timleri, Hürkuş, Gökbey, Bayraktar TB2 gibi göz bebeklerimiz İstanbul semalarında görsel bir şölen sunuyor. Tabii bu sene gökyüzündeki bu bekçilerimize yeni bir üye daha katıldı. Ülkemizin tüm dünyada medarıiftiharı olan AKINCI bu sene gökyüzü şölenimizin yeni yıldızı olarak boy gösterdi. Ayrıca bir diğer atılımımız olan Türkiye’nin otomobili TOGG yine ilk defa ziyaretçilerin huzuruna çıkmış oldu.Atak helikopterlerini yaptık ve onunla beraber terörün ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık. Bugün Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses hepinizin içini ısıtıyor, göğsünü kabartıyor.”

Dünyayı titretiyoruz

TEKNOFEST’in çok genç bir organizasyon olmasına rağmen şimdiden bölgede ve dünyada kendinden söz ettirmeyi başardığını ifade eden Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Uçan araba tasarımından iletişim teknolojilerine, sağlıkta yapay zekadan sanayide dijital teknolojilere, biyoteknoloji ve inovasyondan tarım, turizm, çevre ve enerjiye kadar birçok sivil alanda yarışmalar düzenleniyor. 2021 TEKNOFEST’e geldiğimizde teknoloji yarışmalarının sayısı 35’e çıkarken bu yarışmalara başvuran sayısı on kat artarak 200 bini buldu. Yine 2018’de yarışmacılarımıza 2 milyon liralık ödül, 2 milyon liralık da maddi destek sağlanırken, bu yıl bu rakamı 12 milyon lira seviyesine çıkardık.”

İlk açılım Azerbaycan'a

88 ülkeden yüzlerce öğrenci, girişimcinin bu organizasyona katılımının sahip olunan küresel potansiyelin de ispatı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “İHA’larımızın dünya basınında manşetleri süslediği gibi TEKNOFEST’te dünya medyasının gündeminde bir numara olmalıdır. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST’i uluslararası bir marka haline getirecek, can Azerbaycan’dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz. TEKNOFEST’i öyle önemli, öyle etkili, öyle küresel bir marka haline getirelim ki dünyanın gençleri bu prestijli festivale katılmak için can atsın. Sizlerin gayretleri, sizlerin destekleriyle inşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum. 19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST’in, gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlıyoruz.”