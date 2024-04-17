Küresel savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısını uçurdu

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri, bu yılın ocak-mart döneminde başarılı bir performans sergiledi. Yapılan anlaşmalar, kazanılan ihaleler, bilançoların iyi gelmesi, satın almalar, savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri için destekleyici unsur oldu

RTX Corporation zirvede

Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına ABD’li RTX Corporation yüzde 97.5, Alman Rheinmetall AG yüzde 81.5, Japon Mitsubishi Heavy yüzde 73.3, Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 64.3 kazandırdı. RTX Corporation’ın yan kuruluşu Raytheon, Almanya’ya Patriot hava ve füze savunma sistemleri sağlamak üzere 1.2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. Rheinmetall AG ise 2023 mali yılını güçlü bir performansla tamamladı. Şirketin satışları bu dönemde yüzde 12 artışla 7.2 milyar Euro’ya yükseldi.

İtalyan Leonardo, yatırımcısına yüzde 55’in üzerinde kazandırdı

Yılın ilk çeyreğinde, İtalyan Leonardo’nun hisseleri yüzde 55.8, İngiliz BAE Systems’in hisseleri yüzde 21.5, Fransız Thales’in hisseleri yüzde 18, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus’ın hisseleri yüzde 15.5, Fransız şirket Dassault Aviation’ın hisseleri yüzde 13.8 değer kazandı. Leonardo da geçen ay eklemeli üretim konusunda AB araştırma programı Yüksek Performans İçin Metalik Eklemeli Üretim (MAM4HP) programında yer almaya hak kazandı. BAE Systems de şubatta yeni Amfibi Muharebe savaş aracını test için ABD Deniz Piyadelerine teslim etti.

Öte yandan; Japonya Havayolları (JAL), 2025-2033 mali yılları arasında 21 adet Airbus geniş gövde A350-900 yolcu uçağı satın alacağını bildirmişti. Airbus’ın ayrıca teslim ettiği uçak sayısı da yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 142’ye çıktı. Dassault Aviation ise 2023’te 5 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

Diğer ABD merkezli şirketlere de güvenen üzülmedi

Yatırımcısına ABD merkezli şirketler General Dynamics yüzde 8.8, Northrop Grumman yüzde 2.2, L3 Harris Technologies yüzde 1.2, Lockheed Martin yüzde 0.4 kazandırdı. General Dynamics, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) bilgi teknolojileri altyapısını düzenlemek üzere 922 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayii Genel Kurulu ile Amerikan Lockheed Martin arasında, Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi parçalarının üretiminin yerelleşmesi amacıyla anlaşma imzalandı. Lockheed Martin, satışlarının 2024’te geçen yıla kıyasla artarak 68.5 milyar dolar ila 70 milyar dolar arasında gerçekleşeceğini tahmin etti.

Öte yandan, yılın ilk çeyreğinde Çinli China Aerospace International Holdings Limited’in hisseleri yüzde 4.8, ABD’li Boeing’in hisseleri yüzde 26 değer kaybetti.