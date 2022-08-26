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Ekonomi Küresel piyasaların gözü Jackson Hole’da
Ekonomi

Küresel piyasaların gözü Jackson Hole’da

Küresel piyasaların ve doların gözü kulağı, Jackson Hole’da dün başlayan ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın TSİ 17:00’de konuşma yapacağı merkez bankacılığı sempozyumuna kilitlendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 09:20:00 -
Küresel piyasaların gözü Jackson Hole’da

Doğalgaz fiyatlarının Rusya’nın kesintileriyle rallisine devam ettiği ve petrol fiyatlarının yeni kesinti sinyalleriyle resesyon endişelerinden çok etkilenmediği bir dönemde, Powell’ın enflasyonla ‘ne pahasına olursa olsun’ mücadele edileceğini söylemesi durumunda, uzmanlara göre dolarda yeni yükselişler gelebilir.

Avrupa gösterge doğalgaz fiyatlarının 318 Euro/MWh düzeyine sıçraması ve rekor elektrik fiyatları ise Euro Bölgesi’nde görünümü bozmaya ve 1’in üzerine çıkmakta zorlanan pariteye ayakbağı oluyor.

ABD ekonomisi 2. çeyrekte yıllık bazda %0,6 daralmış olsa da, hedefi ‘fiyat istikrarı’ olan Fed, 40 yılın zirvesindeki enflasyonu %2’ye çekebilmek ve ekonomiyi soğutmak için faiz artırımlarına devam etmek zorunda. Dolar endeksi 108-109 bandında 20 yılın zirvelerindeki seyrini korurken, euro/dolar dün TSİ 17:20 itibariyle 0,9979 düzeyinden işlem gördü.

Almanya’dan gelen GSYH büyüme ve Ifo İş İklimi verileri, para birliğinin en büyük ekonomisinin 3. çeyrekte daralacağına işaret ediyor ve Fed’in sıkılaşmasına paralel savaşın enerji krizini derinleşmesi paritede rüzgarı dolar lehine estiriyor.

Almanya ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0,1’lik büyüme ile teknik resesyonun kenarından döndü ancak 3. ve 4. çeyrek görünümleri hem anketler hem de Bundesbank öngörülerine göre zorlu ve muhtemelen resesyonlu geçecek.

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