Küresel piyasaların beklediği veri açıklandı! ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı
ABD’de ağustos ayında tarım dışı istihdam verileri beklentilerin altında kalarak 142 binlik bir artış gösterdi. Bununla birlikte, işsizlik oranı yüzde 4,2’ye gerileyerek iş gücü piyasasında bir iyileşmeye işaret etti. Ekonomistler, istihdamdaki bu artışın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarını etkileyebileceğini belirtiyor. Özellikle enflasyonla mücadele kapsamında işgücü piyasasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzmanlar, bu verilerin ekonomik toparlanmanın hızına dair önemli bir gösterge olduğunu vurguluyor.
ABD'de merakla beklenen kritik istihdam verisi açıklandı.
ABD Çalışma Bakanlığı'ndan gelen verilere göre, ağustos ayında tarım dışı istihdam 142 bin artarak beklentilerin altında kaldı.
İşsizlik oranı ise, yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye gerileyerek ekonomistlerin öngördüğü seviyede gerçekleşti.
Ekonomistler, tarım dışı istihdamda 164 bin kişilik bir artış bekliyordu, ancak bu hedefe ulaşılamadı.