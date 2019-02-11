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Küresel piyasalar yeni haftada ticaret müzakerelerine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin bu hafta Çin'de devam etmesi beklenen toplantılarına ve yoğun veri takvimine odaklandı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 09:19
Küresel piyasalar yeni haftada ticaret müzakerelerine odaklandı

Küresel piyasalarda gündem, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri nedeniyle bu hafta ABD'li yetkililerin Çin'e gitmesi ile hareketlenecek. ABD'de yürütülen müzakereler sonrası yatırımcılarda iyimserlik artsa da bu hafta Çin'de gerçekleştirilecek görüşmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Müzakerelerin 1 Mart'ta başlayacak yeni gümrük tarifeleri öncesinde anlaşmayla sonuçlanması bekleniyor.

Analistler, bu hafta ayrıca yoğun veri gündemi ile ABD'de hükümetin tekrar kepenk kapatmaması için Başkan Donald Trump ile Demokratlar arasındaki görüşmelerin de takip edileceğini ifade etti. Trump ile Demokratlar, bütçe konusunda cuma gününe kadar anlaşma sağlayamazsa federal hükümet tekrar kepenk kapatacak. 22 Aralık 2018'den başlayarak 35 gün süreyle kapalı kalan federal hükümet, tarafların geçici anlaşması ile 2 haftalığına açılmıştı.

Yurt içinde ise cuma akşamı açıklanması beklenen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında yer aldığını ifade eden analistler, veri takviminde ise perşembe günü sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi, cuma günü işsizlik verilerinin takip edileceğini söyledi.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD borsalarında dar bant içinde yatay sayılabilecek bir seyir izlenirken, dolar endeksi ise yükselişini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyarak 96,6'ya çıktı. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında Brexit gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bugün Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in birlikte gerçekleştirecekleri basın toplantısı ve Brüksel'de başlayacak Avro Grubu toplantısı takip edilecek. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 düşüş kaydetti.

Bugün uzun yeni yıl tatilinin ardından işleme başlayan Çin piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalıydı. Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen hafta artan kar satışlarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 0,47 değer kaybetti. Endeks, cuma günü yüzde 0,32 azalışla günü 102.452 puandan tamamlarken, 5,2478'den kapanan dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 5,2520 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 puanın destek, 103.400 ve 105.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

12.30 İngiltere, aralık ayı dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi

 

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:19
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