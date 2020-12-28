Küresel piyasalar tatil havasında

ABD medyasında yer alan ve kaynaklara dayanan haberlere göre, 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi ve piyasaların gündeminde olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için 1,4 trilyon dolar bütçe uzun bir aradan sonra dün ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandı.

Kongre onayının ardından kendisine imzaya sunulan Kovid-19 salgını destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit yardımını "utanç" olarak nitelendiren Trump, bu yardımın 2.000 dolara çıkarılması da dahil olmak üzere bazı değişiklikler istedi, ve destek paketini imzalamadı.

ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi üyeleri, Demokratların Kovid-19 salgını destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakdi yardımı Trump'ın çağrısına rağmen 2.000 dolara çıkarma girişimini reddetti.

Teşvik paketi ile 2019 yılında yıllık geliri 75 bin dolar ve altında olanlara 600 dolar doğrudan nakit yardımı verilecek.Ayrıca haftalık 300 dolar ödenmeye devam edilecek, kirasını ödeyemeyenlere Ocak 2021'e kadar evlerinden tahliye edilmeyecek ve küçük işletmeler, havayolları ve çiftçiler desteklenecek.

Geçen haftanın son iki işlem gününde, Noel tatili nedeniyle küresel piyasaların neredeyse tamamı kapandı. Bugün pek çok pazar açılsa da Noel tatili ile yılbaşı tatilini birleştiren yatırımcı sayısının fazla olması nedeniyle düşük hacim seyri bekleniyor.

Analistler, bugün Londra pazarında Noel tatilinin devam ettiğini, ABD ve Avrupa Birliği ile İngiltere'nin Brexit sonrası ticari ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir anlaşma üzerinde anlaşmaya varması ile gündemin gevşediğini belirtti.

Japonya'da Kasım ayı sanayi üretimi beklentilerin altında kalmasına rağmen, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,4 artarken, Çin'de Şangay bileşik endeksi yatay kaldı.

Asya piyasalarında Brent petrol fiyatı bir önceki kapanış seviyesine yakın varil başına 51,2 dolardan işlem görürken, ABD'deki canlandırma paketi haberleriyle altın fiyatı yüzde 0,7 artarak 1.893 dolara yükseldi.

Geçen hafta rekor kıran BIST 100 endeksi, Cuma günü 0,03 puanlık sınırlı artışla günü 1.426,03 puandan tamamlayarak, günlük ve haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ekonomik güven endeksi ve Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günkü özetinin ve dış ticaret istatistiklerinin bu hafta yurt içinden takip edileceğini belirterek, yurt dışı veri gündeminin zayıf olduğunu belirtti.

Analistler, Avrupa'da Perşembe günü Yılbaşı tatillerinin başlayacağını ve Cuma günü tüm pazarların kapalı olacağını söyledi.

BIST 100 endeksine teknik açıdan direnç olarak 1.440 ve 1.455 seviyelerinin öne çıktığını vurgulayan analistler, kısa vadeli görünüm açısından 1.390 puanın önemli olduğunu kaydetti.