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Ekonomi Küresel piyasalar tatil havasında
Ekonomi

Küresel piyasalar tatil havasında

Yeniakit Publisher
2020-12-28 09:00:30 -
Küresel piyasalar tatil havasında

iSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, yılın son haftasına bazı batı ülkelerinde devam eden Noel tatili dolayısıyla sakin başlarken, ABD'de ekonomiyi destekleme paketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

ABD medyasında yer alan ve kaynaklara dayandırılan haberlere göre, piyasaların uzun zamandır gündemini meşgul eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi ve 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısı, dün ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandı.

Kongre'nin onayının ardından kendisine imzaya sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketindeki 600 dolarlık nakit yardımını "rezalet" olarak nitelendiren Trump, bu yardımın 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemiş ve destek paketini imzalamamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri ise Demokratların Kovid-19 salgınına yönelik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini Trump'ın çağrısına rağmen reddetmişti.

Teşvik paketi ile 2019'da yıllık geliri 75 bin dolar ve altında olanlara doğrudan 600 dolar nakit yardımı yapılacak. Ayrıca, haftalık 300 dolar işsizlik maaşı ödenmeye devam edecek, kirasını ödeyemeyenler Ocak 2021'e kadar evlerinden tahliye edilemeyecek, küçük iş yerleri, hava yolu şirketleri ve çiftçiler desteklenecek.

Geçen haftanın son iki işlem gününde küresel piyasaların neredeyse tamamına yakını Noel tatili nedeniyle kapalıydı. Bugün birçok piyasa işleme açılsa da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcıların çokluğu nedeniyle düşük hacimli bir seyir izlenmesi bekleniyor.

Analistler, bugün Londra piyasasında Noel tatilinin devam ettiği belirterek, ABD'de teşvik paketinin onaylanması ve Avrupa Birliği ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından gündemin hafiflediğini bildirdi.

Bugün Japonya'da açıklanan kasım ayı sanayi üretiminin beklentilerin altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.

Asya piyasalarında Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanış seviyesine yakın 51,2 dolardan işlem görürken, ABD'deki teşvik paketi haberleri ile altının ons fiyatı yüzde 0,7 değer kazanarak 1.893 dolara yükseldi.

Yurt içinde, geçen hafta rekor üzereine rekor kıran BIST 100 endeksi, cuma günü 0,03 puanlık sınırlı artışla 1.426,03 puandan günü tamamlarken, böylece günlük ve haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bu hafta yurt içinde, yarın ekonomik güven endeksi ve perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile dış ticaret istatistiklerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu ifade etti.

Analistler, perşembe günü Avrupa'da yılbaşı tatillerinin başlayacağını, cuma günü ise tüm piyasaların kapalı olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.440 ve 1.455 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını vurgulayan analistler, 1.390 puanın kısa vadeli görünüm açısından önemi destek olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

18.30 ABD, aralık ayı dallas Fed imalat endeksi

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