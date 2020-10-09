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Ekonomi Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor
Ekonomi

Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor

Küresel piyasalar teşvik beklentileri ile pozitif seyrini devam ettiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:14:00 -
Küresel piyasalar pozitif görünümünü koruyor

ABD'de dün açıklanan verilere göre 3 Ekim'de sona eren haftada işsizlik emekli aylığı başvurusu sayısı 840 bine ulaşarak beklentileri aştı, ancak New York borsası teşvik beklentileriyle yükselişini sürdürdü.

Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 yükselirken, dolar endeksi sınırlı da olsa 93,4'e gerilemeye devam etti.

Yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine karşı uygulanması planlanan ekonomik destek paketi için ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlarla destek paketi konusunda "çok verimli görüşmeler" yapmaya başladıklarını belirtti. . Beyaz Saray Sözcüsü Alyssa Farah, Trump yönetiminin daha büyük bir teşvik paketine açık olduğunu söyledi.

Avrupa yakasında artan Kovid-19 vakaları ve tekrar gündeme gelen tedbirlere rağmen bölgesel de olsa dün hisse senedi piyasalarında olumlu bir seyir izlendi. Almanya'da açıklanan verilere göre ihracat Ağustos ayında yüzde 2,4 artarak 4 ay üst üste artarken, ülkede iflas eden firma sayısı Temmuz ayında 2019'un aynı ayına göre yüzde 16,7 azaldı.

Verilerin ardından DAX endeksi Almanya'da yüzde 0.88, FTSE 100 endeksi İngiltere'de yüzde 0.53 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.61 arttı.

Bugün Çin borsalarında uzun tatilin ardından açılan güçlü alımlarla Şangay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,7 değer kazanırken, hane halkı harcamalarının beklentilerin altında kaldığı Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Hindistan Merkez Bankası'nın politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4'te değiştirmemesinin ardından Sensex endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 arttı.

Dün satış seyrini izleyen Borsa İstanbul, günü yüzde 0,17 değer kaybederek 1.150,49 puandan tamamladı. Bankalararası piyasanın açılışında dün 7,9455 seviyesinden kapandıktan sonra bugün dolar / TL 7,9450 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, Kovid-19 aşısı ve mali teşviklerle ilgili haber akışının gündemde kaldığını bildirdi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin teknik olarak önemli olduğunu, bu seviyenin altında 1.120 destek ve bu seviyenin üzerinde 1.180 dirençle dikkat çekti.

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