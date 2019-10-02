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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması, jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklerin etkisiyle negatif seyrediyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:41
Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması, jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklerin etkisiyle negatif seyrediyor.

ABD'de dün açıklanan ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 47,8 ile 2009'dan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci, Brexit belirsizliği ve Hong Kong'daki protestolar da piyasalarda risk iştahını azaltan önemli etkenler oldu.

Trump, hakkında başlatılan azil soruşturmasına ilişkin, "Şu anda olanların bir azil değil, bir darbe olduğu sonucuna varıyorum" değerlendirmesi yaparken, ABD Merkez Bankası'nı da faizleri yüksek tuttukları gerekçesiyle eleştirmeye devam etti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla dün düzenlenen yürüyüş sırasında polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, bir göstericinin polis tarafından açılan ateş sonucu yaralanması sonrası bölgeye ilişkin endişeler tırmanmaya devam ediyor.

Azalan risk iştahı ile gelişmiş ülke tahvillerine talep artarken, pay piyasalarında sert düşüşler görüldü.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,28, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 değer kaybetti.

Avrupa tarafında ise Brexit ve hükümete ilişkin belirsizliklerin devam ettiği İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65, imalat sanayi PMI verisi 10 yılın en düşük seviyesine gerileyen Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,32 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,41 düşüş kaydetti.

Bugün Çin'de resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, azalan küresel risk iştahı ile döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi dikkati çekerken, Borsa İstanbul'da satışların etkisini artırdığı görüldü. BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,10 değer kaybederek günü 103.877 puandan tamamlarken, yüzde 1,3 artışla 5,7231'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7250 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün veri gündeminin görece zayıf olduğunu ifade ederek, Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul ettiğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu belirten analistler, dolar/TL'de 5,70 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,7450'nin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, inşaat sektörü PMI

15.15 ABD, eylül ayı ADP özel sektör istihdamı

 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:41
  1. İstanbul
  2. BIST
  3. Piyasalar
  4. Anadolu Ajansı

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