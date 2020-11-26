Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısındaki artış ve alınan önlemlerin ekonomi üzerindeki etkileri endişe yaratsa da, aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haber akışı, hisse senedi piyasalarında satışların sınırlı kalmasını sağlıyor ve yükseliş trendi korunuyor.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 60 milyon 400 bini aşarken, aşılamanın bu yıl bitmeden başlayabileceği haberleri gelmeye devam ediyor.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre işsizlik maaşı talepleri beklentileri aşarken, 3. çeyrek için GSYH tahminlere paralel olarak yüzde 33,1 arttı. Ülkede dayanıklı tüketim malı siparişleri Ekim ayında beklentilerin üzerinde yüzde 1,3 arttı.

Dün yayınlanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında, finansal koşulların çok az değiştiğinin ve Kovid-19 salgınının orta vadede ekonomi için önemli bir risk oluşturduğunun altı çizildi. Toplantıda, Fed'in varlık satın alma programının tartışıldığı ve bankanın uygun olduğunda bu alımların hızını artırabileceği ve ekonomiye daha fazla destek sağlayabileceği kaydedildi.

Bu gelişmelerle birlikte dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azaldı ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 artarken, kâr satışları tarihi zirvesinde etkisini artırdı.

Analistler, ABD piyasalarının Şükran Günü nedeniyle bugün işlem görmeyeceğini, yarın yarım gün açılacak piyasalarda düşük hacimle sakin bir seyir görülebileceğini belirtti.

Dün Avrupa borsalarında karışık bir tablo ortaya çıktı. DAX endeksi Almanya'da sabit kalırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 düştü, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Euro / dolar paritesi ise dün de yükseliş eğilimini sürdürdü ve analistlerin direnç dediği 1.19 seviyesinin üzerine çıktı.

Bugün Asya hisse senedi piyasalarında olumlu bir eğilim gözlenirken, petrol fiyatlarının sınırlı da olsa artmaya devam etmesi dikkat çekicidir. Brent petrolünün varil fiyatı geçen haftaya göre yüzde 0,4 artarak 49 dolar sınırına yükselirken, artış yüzde 8'i aştı.

Kapanışa yakın, Nikkei 225 endeksi Japonya'da yüzde 0,9, Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı. Güney Kore Merkez Bankası'nın faiz oranını beklentilere paralel olarak yüzde 0,5'de tutmasının ardından Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

Dün Borsa İstanbul'da yurt içi rekor kırılmaya devam edildi. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.341,91 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artarak 1.325,47 puan ile kapanış rekorunu kırdı. Dün yüzde 0,7 azalarak 7,9537'ye gerileyen dolar / TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,9460 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, geçtiğimiz haftalarda piyasa dostu atılan adımlar ve uluslararası finans kuruluşlarının Türk lirası varlıklarına ilişkin olumlu raporlarıyla iç piyasaların olumlu yönde ayrıştığını belirterek, bugün Merkez Bankası toplantısının özeti ve Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları yurt dışı takip edilecek.

Kovid-19 aşısı ile ilgili haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu belirten analistler, BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ve 1.290 puanın destek.

Bugün piyasalarda izlenecek veriler şu şekildedir:

14:00 Türkiye, Merkez Bankası toplantı özeti

14:30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Euro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları