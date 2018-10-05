Küresel piyasalar Amerika'nın verilerine odaklandı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın önceki günkü açıklamaları sonrası yükseliş eğilimine giren tahvil faizlerinin, ABD'de dün açıklanan fabrika siparişleri verisinin son 1 yılın en hızlı yükselişini kaydetmesi sonrasında artışını sürdürmesi ve değerlenen dolar, pay piyasaları üzerindeki satış baskısını artırdı.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,75, S&P 500 endeksi yüzde 0,82 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,81 değer kaybetti. Dolar endeksi, dün 96'nın üzerini test etmesi sonrasında 95,8 seviyesinde, 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 3,20 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak eylül ayı istihdam raporundaki verilerle, ağustos ayı dış ticaret rakamlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Tarım dışı istihdamın 185 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,8'e gerilemesinin beklendiğini dile getiren analistler, ticarete ilişkin düzenlemelere karşın dış ticaret açığının ise 50,7 milyar dolara yükselmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Avrupa tarafında, İtalya'ya ve Brexit’e ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk dünkü açıklamasında, Brexit müzakerelerinin en başından itibaren AB'nin İngiltere'ye Kanada'yla yapılandan daha kapsamlı bir anlaşma teklif ettiğini kaydetti.

Dün azalan küresel risk iştahı ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,47 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,22 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise dün 1,1464'e kadar gerilemesi sonrasında gelen tepki alımlarıyla 1,15'in hemen üzerinde dengelendi.

Bugün Asya'da, Hindistan Merkez Bankası'nın faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken, 25 baz puanlık faiz artışı beklentisine karşın Sensex endeksi şu dakikalarda yüzde 0,9 değer kaybetti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde, önceki gün açıklanan enflasyon verisi sonrasında banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlar dün de devam etti. Banka hisselerinin ortalama yüzde 7 değer kaybettiği günde, BIST 100 endeksi yüzde 2,77 gerileyerek 94.497 puandan kapanış yaptı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek 97.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.