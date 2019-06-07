Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, hafta genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" açıklamalarla pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak mayıs ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

Ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin devam etmesine karşın Fed yetkililerinden gelen açıklamaların destekleyici para politikasına ilişkin beklentileri artırmasıyla dünya borsalarında hafta genelinde izlenen pozitif seyir, haftanın son işlem gününde yerini karışık bir görünüme bıraktı.

Analistler, Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz indirimine gideceği beklentilerinin yüzde 100'e yaklaştığını kaydederek, ABD'de bu hafta açıklanan makroekonomik verilerin tahminlerin altında kalması sonrası bugün yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öneminin arttığını söyledi.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerine çıkarken, dış ticaret açığı ise tahminler doğrultusunda geriledi. Verilerin ardından Fed'e ilişkin iyimser fiyatlamanın devam etmesiyle Dow Jones endeksi yüzde 0,71, S&P 500 endeksi yüzde 0,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün Avrupa Merkez Bankası(ECB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmezken, ECB Başkanı Mario Draghi, toplantıda daha fazla gevşeme adımı gerekip gerekmeyeceğinin de tartışıldığını söyledi. Dün ayrıca açıklanan Avro Bölgesi Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 yükseliş kaydetti.

Bugün karışık bir seyir izleyen Asya piyasalarında, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükseldi, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti. Çin ve Hong Kong piyasalarında ise resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde 3,5 günlük bayram tatili sonrası bugün işleme açılacak piyasalarda, ABD'nin mayıs ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek. Bayram tatilini hafta sonu tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle borsada düşük işlem hacmiyle dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade eden analistler, uluslararası piyasada hafta içinde 5,6623'e kadar gerileyen dolar/TL'nin iki gündür yükseliş eğiliminde hareket ettiğini ve bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8310 seviyesinde işlem gördüğünü kaydetti.

Analistler, bayram tatili öncesinde 90.346 puandan kapanan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 88.500'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, mayıs ayı tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar

17.00 ABD, nisan ayı toptan eşya stokları