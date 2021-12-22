Küresel piyasalar ABD ve İngiltere'nin büyüme verilerine odaklandı

Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesi ile dün pozitif seyreden küresel pay piyasalarında gözler bugün ABD ve İngiltere'de açıklanacak 3. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrilirken, yurt içi piyasalarda ekonomi yönetiminin açıklamaları ve kur gelişmeleri odakta kalmaya devam ediyor.

Salgına ilişkin gelişmeler piyasalar tarafından takip edilmeye devam edilirken, dün ABD Başkanı Joe Biden, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin yeni politikalarını açıkladı.

Omicron ile mücadele için ilk olarak aşıya teşviki artıracaklarını belirten Biden, yaşanan test sıkıntısını gidermek için gelecek aydan itibaren dağıtmak üzere 500 milyon "evde hızlı test kiti" satın aldıklarını söyledi. Biden, Omicron varyantının herkesi endişelendirmesi gerektiğini ancak bunun panik nedeni olmadığını vurgulayarak, "Omicron ile mücadele için hazırlıklıyız. Varyant nedeniyle Güney Afrika ve çevresindeki 7 ülkeye getirilen seyahat kısıtlamasını da kaldırmayı düşünüyoruz." dedi.

Öte yandan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Senatör Joe Manchin'in destek vermeyi reddetmesine karşın Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama destek paketi planından vazgeçmediğini bildirdi. Açıklama sonrası ekonomik plana ilişkin belirsizlikler sürerken, söz konusu paketin ocak ayında oylanmasının beklendiği basına yansıdı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'nin cari işlemler açığı bu yılın üçüncü çeyreğinde 214,8 milyar dolar ile 2006'dan bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında Tesla, Alphabet ve Apple gibi teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,60, S&P 500 endeksi yüzde 1,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,40 değer kazandı. Dolar endeksi dün 96,3-96,7 dar bandında hareket etmesinin ardından bugün de 96,5 seviyelerinde yatay hareketini sürdürüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün son 8 günün en yüksek seviyesi olan yüzde 1,50'yi test etmesinin ardından yüzde 1,46 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, salgında vaka sayıları ve olası kısıtlama tedbirleri gündemin odağındaki yerini korurken, enerji fiyatlarına ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Rusya'dan Avrupa'ya Yamal boru hattı ile doğal gaz akışının kesilmesi, Fransa'da bazı nükleer santrallerinin arıza vermesi ve sıcaklıkların düşmesinin tüketimi yükseltmesiyle dün doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş devam etti ve ocak vadeli kontratlarda megavat saat başına 187,7 avrodan işlem gördü. Pay piyasaları tarafında ise pozitif havanın hakim olduğu görülürken, kapanışta Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ile İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,38 değer kazandı. Dün dar bantta yatay bir seyir izleyen avro/dolar paritesi, bugün de sınırlı alandaki hareketine devam ederek 1,1270'ten işlem görüyor.

Asya'da ise ABD ile Çin arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi konusunda gerilimin tırmanması jeopolitik risk algısını artırıyor. Çin, ABD'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle bölge yönetiminin iki yetkilisini yaptırım listesine almasına karşılık, dün Beyza Saray'a bağlı Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonunun 4 üyesine yaptırım uygulama kararı aldı. Öte yandan Japonya, Omicron varyantına karşı halihazırda uygulanan sınır önlemlerini şimdilik sürdüreceklerini bildirirdi, Avustralya'da ise günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk defa 5 bini aştı.

Artan jeopolitik risk algısı ve vaka sayılarına karşın Asya borsalarında sakin bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükseldi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde, dün oynaklığın yüksek seyrettiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün iki kez devre keserken, günü de yüzde 7,99 değer kaybıyla 1.892,02 puandan kapattı. Kur tarafında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası yaşanan düşüş dün de devam etti. Dolar/TL dün 11,1234 ile son bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 8,3 düşüşle 12,3231 seviyelerinden tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 12,2950 seviyesinde işlem görüyor.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL tasarruflara ilişkin yeni finansal ürünün detayları da belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni ürünün adının "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" olduğunu açıklarken, üründe gerçek kişilerin TL vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranının kıyaslanacağı, yüksek olan oran üzerinden hesabın nemalandırılacağı bildirildi. Söz konusu üründe stopaj uygulanmayacağı, isteyen her bankanın katılabileceği, hesapların 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabileceği de detaylar arasında yer aldı.

Öte yandan dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini bildirdi. Banka ayrıca, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağını duyurdu.

Analistler, yurt içinde ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edileceğini belirterek, borsa tarafında ise yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengeye oturması sürecinde oynaklığın yüksek seyrettiğini kaydetti.

Bugün ABD ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, 3. çeyrek büyüme

16.30 ABD, kasım ayı Chicago Ulusal Aktivite Endeksi

16.30 ABD, 3. çeyrek büyüme

16.30 ABD, 3. çeyrek kişisel tüketim harcamaları

18.00 ABD, aralık ayı Tüketici Güven Endeksi

18.00 ABD, kasım ayı 2. el konut satışları