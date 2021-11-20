Küresel helal pazarı 7 trilyon dolara hükmediyor

Dünya Helal Birliği Başkanı Ahmet Gelir, dikkat çeken ifadeler kullandı. Gelir, helal pazarının dünyada 7 trilyon dolara hükmettiğini kaydetti. Helal standardına ilişkin ilk çalışmaların 2000’li yıllarda başladığını hatırlatan Gelir, şöyle dedi:

Sözümüz ciddiye alınıyor

“İlk defa Malezya, Endonezya ve Uzak Doğu’da gıdalarda güvenliği sağlamak için yapılan çalışmalar, Türkiye’nin de sahaya inmesiyle farklı bir ivme kazandı. Türkiye’nin öncülüğünde İslam Ülkeler Standartlar ve Metroloji Enstitüsü İstanbul’da kuruldu. Helal ürün ve hizmet standartları da yayınlandı. Böylece dünyada helal pazarı bir anlam kazandı. Başta gıda olmak üzere kozmetik, kimyasal ve temizlik malzemeleri, tarım ürünleri, enerji, turizm, finans gibi birçok alanda İslam ülkelerinin sözü ciddiye alınmaya başladı.”

Faaliyetler hız kazandı

Dünya Helal Birliği olarak önemli faaliyetler yürüttüklerini anlatan Gelir, şunları dile getirdi: “57 İslam ülkesinde ve dünyanın başka bölgelerindeki akraba topluluklarında 1 milyar 860 milyon Müslüman, kendi ürettiği ve tükettiği hakkında bilgi, fikir sahibi olmaya yöneldi. Doğru bilgi insanlarımızın doğru tercih yapmalarına imkân tanıdı. İslam dünyasında üretilen ürünler ve hizmetler, uygun standartla denetlenip belgeleniyor ve dolaşıma giriyor. Bizim gibi birliklerce yetkilendirilen kuruluşlar doğru ve hızlı denetimle tüketiciye güven veriyor, ihracatta yeni bir hamlenin tercihi oluyor.”

Gelir, helal sertifikalı ürün ve hizmetlerin Hristiyan dünyasında da değerlendirildiğine işaret etti.

Normalde Batı ülkelerinin helal belgelendirmesi yapmaya çalıştığının altını çizen Gelir, sözlerini şöyle tamamladı: “Onlar kendi arasında organize olmaya çalışıyorlar. Bu, tercih ettiğimiz bir şey değil. Zira bilginin, becerinin, tecrübenin yanında helal çalışmaları bir imani meseledir. Yani inanç hassasiyeti olmayan bir denetçinin, inanç hassasiyeti olmayan bir akreditasyon kuruluşunun Müslümanların sofrasına gidecek gıda, ya da ürün ve hizmetlerini doğru denetleyip belgelendirme imkânı olmaz. Türkiye bu anlamda öncü olmaya Türk Standartları Enstitüsü, Dünya Helal Birliği, Gimdes ve buna benzer ciddi kuruluşlarla sahada olmaya gayret ediyor. Belgelendirme kuruluşlarını denetleyip akredite eden, kanunla kurulmuş Helal Akreditasyon Kurumu’na (HAK) da sahibiz. Gün geçtikçe bu kuruluşun da dünyaca tanınıp hüsnükabul göreceğini biliyoruz.”

Pay büyüyor

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete ise “Bugün helal hizmet ve ürün ekonomisi, dünyada 7 trilyon dolarlık bir hacme ulaştı. Türkiye ise dünya helal sektöründen 100 milyar doların biraz üzerinde bir pay alıyor. Bu pazarı şekillendiren helal gıda, İslami finans, muhafazakâr tatil ve modada Türkiye ile birkaç Müslüman ülke, diğer dünya ülkelerine kıyasla daha az pay alıyor” şeklinde konuştu.

Fuarlar peş peşe

Her sene katlanarak büyüyen helal pazarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için fuar düzenlediklerini anımsatan Ete, şu açıklamalarda bulundu: “Dünya helal ekonomisinin yakın zamanda 8 trilyon doları bulması bekleniyor. İslami finansın 3.5 trilyon dolar hacmi geçeceği; gıda ve içecek sektörünün 2 trilyon doları, helal turizm sektörünün 400 milyar doları, kozmetik sektörünün 200 milyar doları aşacağı; muhafazakâr giyimin ise 240 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Helal ekonomisinin yakın zaman içerisinde küresel pazarı şekillendirmesi de bekleniyor. Ülkemiz de helal hassasiyetinin yüksek olduğu sayılı ülkelerden. Türkiye, ihracat tarafında hızlı bir büyüme yaşıyor ki bu da bizim için son derece sevindirici. Daha aktif politikalarla, çabalarla ve Helal Expo gibi etkinliklerle, Türkiye’nin dünya helal pazarından aldığı payı 400 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.”