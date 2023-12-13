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Gündem Küresel Haydut ABD’den yaptırım kararı
Gündem

Küresel Haydut ABD’den yaptırım kararı

Yeniakit Publisher
2023-12-13 13:16:00 -
Küresel Haydut ABD’den yaptırım kararı

ABD hükümeti, Rusya'daki savaşla bağlantılı 250'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, yaptırımları delme, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sürdürme kabiliyetini artırma ve Rusya'nın gelecekteki enerji üretim ve ihracat kapasitesini destekleme faaliyetlerinde bulunanlar da dahil olmak üzere 100'den fazla kurum ve kişiye yaptırım uygulama kararı aldı” ifadelerini kullandı. ABD Hazine Bakanlığı’nın ise 150’den fazla kişi ve kuruluşa yönelik yaptırım kararı aldığını kaydeden Blinken, Moskova'nın uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı çok sayıda üçüncü ülke tedarikçisi ve Rus finans kuruluşlarının bu yaptırımların hedefi olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise yaptırım kararının Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi üçüncü ülkeleri kapsadığı kaydedildi. Açıklamada, yaptırım listesine 7 Türk şirketinin eklendiği belirtildi.

 

Zamanlaması dikkat çekti

Listeye alınan kişi ve kuruluşların ABD’deki varlıklarının dondurulmasını ve Amerikan işletmeleriyle ticari faliyette bulunmasını yasaklayan yaptırım kararının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ABD ziyareti sırasında açıklanması dikkat çekti.

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