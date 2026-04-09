Lübnan’da taş üstünde taş bırakmayan İsrail saldırılarını "itidal" olarak tanımlayan Vance, utanmadan İran’ı hedef aldı. Ateşkes sürecine dair küstah ifadeler kullanan Vance, şu tehditleri savurdu:

Hem Suçlu Hem Güçlü: "Savaş" Tehdidiyle Geldiler

"İranlılar müzakere masasına ciddi şekilde gelmeli. Eğer anlaşmayı ihlal ederlerse ciddi sonuçlarla karşılaşacaklar. Aksi takdirde Başkan Donald TRUMP’ın savaşa geri dönme seçenekleri vardır."

Lübnan Konusunda Pişkin Savunma

Pakistan’ın ateşkes ilanında Lübnan’ın açıkça yer almasına rağmen, gerçekleri çarpıtan Vance, Lübnan’ın ateşkesin bir parçası olmadığını iddia etti. On dakikada yüzlerce noktayı bombalayan, kadın çocuk demeden sivil katleden soykırımcı şebeke için "İsrailliler Lübnan’da itidal gösterdi" diyerek akıl tutulması yaşayan bir açıklamaya imza attı.

Haydutluğun Yeni Perdesi

ABD’nin bölgedeki tek derdinin Hürmüz Boğazı ve İsrail’in güvenliği olduğunu itiraf eden Vance, "İranlılar Hürmüz Boğazı’nı açma sözü verdi" diyerek pazarlıkların perde arkasını da ifşa etti. Bölgeyi istikrarsızlaştıran asıl gücün kendileri olduğunu unutan haydut devlet ABD, bir kez daha mazlumların kanı üzerinden siyaset yapmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.