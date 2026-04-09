Küresel Haydut ABD'den Küstah Tehdit: "Yalan" Devlet Politikası Oldu!
Küresel terörün hamisi ABD, ikiyüzlü siyasetine bir yenisini daha ekledi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, katil İsrail’in Lübnan’daki sivil katliamlarını görmezden gelerek İran’ı tehdit etmeye yeltendi. Bölgeyi kan gölüne çeviren soykırımcı İsrail’e kalkan olan Vance, Macaristan’da yaptığı açıklamalarla ABD’nin yalan üzerine kurulu devlet politikasını bir kez daha tescilledi.
Lübnan’da taş üstünde taş bırakmayan İsrail saldırılarını "itidal" olarak tanımlayan Vance, utanmadan İran’ı hedef aldı. Ateşkes sürecine dair küstah ifadeler kullanan Vance, şu tehditleri savurdu:
Hem Suçlu Hem Güçlü: "Savaş" Tehdidiyle Geldiler
"İranlılar müzakere masasına ciddi şekilde gelmeli. Eğer anlaşmayı ihlal ederlerse ciddi sonuçlarla karşılaşacaklar. Aksi takdirde Başkan Donald TRUMP’ın savaşa geri dönme seçenekleri vardır."
Lübnan Konusunda Pişkin Savunma
Pakistan’ın ateşkes ilanında Lübnan’ın açıkça yer almasına rağmen, gerçekleri çarpıtan Vance, Lübnan’ın ateşkesin bir parçası olmadığını iddia etti. On dakikada yüzlerce noktayı bombalayan, kadın çocuk demeden sivil katleden soykırımcı şebeke için "İsrailliler Lübnan’da itidal gösterdi" diyerek akıl tutulması yaşayan bir açıklamaya imza attı.
Haydutluğun Yeni Perdesi
ABD’nin bölgedeki tek derdinin Hürmüz Boğazı ve İsrail’in güvenliği olduğunu itiraf eden Vance, "İranlılar Hürmüz Boğazı’nı açma sözü verdi" diyerek pazarlıkların perde arkasını da ifşa etti. Bölgeyi istikrarsızlaştıran asıl gücün kendileri olduğunu unutan haydut devlet ABD, bir kez daha mazlumların kanı üzerinden siyaset yapmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.