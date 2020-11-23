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Aktüel Küresel Fon'dan salgın hastalıklarla mücadele için 10 Afrika ülkesine 500 milyon dolar destek
Aktüel

Küresel Fon'dan salgın hastalıklarla mücadele için 10 Afrika ülkesine 500 milyon dolar destek

Yeniakit Publisher
2020-11-23 16:07:00 -
Küresel Fon'dan salgın hastalıklarla mücadele için 10 Afrika ülkesine 500 milyon dolar destek

ABUJA (AA) - Küresel AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Savaş Fonu (The Global Fund), salgın hastalıklarla mücadele için 10 Afrika ülkesine 500 milyon dolar destek sağlayacağını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl çevrim içi düzenlenen "33'üncü Tüberkülozu Durdur Ortaklığı" programına The Global Fund Kıdemli Hastalık Koordinatörü Dr. Eliud Wandwalo, Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire ve Afrika ülkelerinin temsilcileri katıldı.

Wandwalo, programda yaptığı açıklamada, The Global Fund ile Afrika Birliğinin iş birliğinde AIDS, tüberküloz ve sıtma ile mücadele için 10 Afrika ülkesine 500 milyon dolar destek verileceğini belirtti.

Fondan Nijerya'nın 143 milyon dolar alacağını kaydeden Wandwalo, diğer ülkelerin Gana, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Mozambik, Güney Afrika, Uganda, Kenya ve Zambiya olduğunu söyledi.

Nijerya Sağlık Bakanı Ehanire de fonun tam zamanında geleceğini ifade ederek ülkede yıllardır tüberküloza karşı yapılan mücadelenin Kovid-19 salgını nedeniyle yeniden sorun olduğunu belirtti.

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