Küresel eylem gününde Siyonist İsrail lanetlendi! Katil İsrail hesap verecek!

Sebahattin Ayan İstanbul

Soykırımcı İsrail’in Gazze’ye saldırılarına yönelik dünya genelindeki “Küresel Eylem Günü (Global Action Day)” kapsamında Türkiye’nin dörtbir yanında da yürüyüş ve protesto gerçekleştirildi. Başkentte Ankara Filistin Dayanışma Plaftormunun çağrısıyla öğle namazında Tuğba Altınok Camii’nde bir araya gelen grup, sloganlar eşliğinde ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önüne yürüdü. “Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz”, “Yaşasın küresel intifada” ve “İsrail’le ticaret, insanlığa ihanet” sloganları atan grup, “Gazze’de soykırımı durdurun”, “Deniz yolu, hava yolu ulaşımı kesilsin” yazılı Türkçe ve İngilizce pankart ve dövizler taşıdı.

Büyüklerin oyalamasından bıktık

Büyükelçilik önünde Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından çocuklar adına konuşan Erdem İsmail Öztürk, “Merhaba dünya çocukları. Büyüklerin konuşup konuşup hiçbir şey yapmamasından bıktık. Biz çocuklar, Filistinli çocuklar için çalışacağız. Çocuklar ölmesin, annesiz, babasız, kalmasın, yaşasın özgür Filistin” ifadelerini kullandı. Plaftormun bildirisinde ise, İsrail’e karşı boykotun yılmadan devam ettirilmesi istendi. Protesto, okunan duanın ardından sona erdi. İstanbul’da ise Sultanahmet Meydanında Siyonist İsrail’in katliamları protesto edildi. Filistin İnisiyatifi’nin gerçekleştirdiği yürüyüşte binlerce duyarlı Müslüman meydanda toplanarak Eminönü’ne yürüdü. Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

Nehirden denize özgür oluncaya dek

“Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan şehir meydanlarında Gazze için bir araya geldi. Bu anlamlı günde, Gazze’de yaşanan soykırıma dikkatleri bir kez daha çekiyor uluslararası toplumu inisiyatif almaya davet ediyoruz. Bu yürüyüş, sadece birkaç kilometrelik bir mesafeden ibaret görünebilir. Asıl amacımız binlerce kilometre yürüyerek Gazze’ye gitmeye hazır olduğumuzu ifade etmektir. Gazze’de yaşanan insan hakları ihlalleri, sadece çevre ülkelerin değil, vicdan sahibi her insanın sorumluluğudur. Uluslararası toplum olarak, bu zulme dur demek ve Gazze halkına destek olmak için bir araya geliyoruz. Bu bağlamda, derhal ateşkesin sağlanması ve soykırıma son verilmesi, masum sivillerin korunması, Gazze halkına gerekli yardımların ulaştırılması, Katil İsrail’in Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçlamasıyla yargılanması ve işgal ettiği topraklardan çekilmesini talep ediyoruz. Nehirden denize özgür oluncaya dek, Gazze halkının yanında durmaya devam edeceğiz.” Türkiye’nin birçok yerinde hekimler ve sağlıkçılar da Filistin için “sessiz yürüyüş” yaptı.

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