Küresel enerji yatırımları 1,9 trilyon doları bulacak

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Küresel Enerji Yatırımları 2021 raporuna göre, küresel enerji yatırımları bu yıl yüzde 10 artışla 1,9 trilyon dolara ulaşacak ve salgın öncesi seviyesine dönecek. Bu miktarın 820 milyar dolarını küresel elektrik sektöründeki yatırımlar oluşturacak. Elektrik sektöründeki toplam yatırımlar bu yıl 2020’ye göre yüzde 5 artışla tarihteki en yüksek seviyesine yükselecek. Toplam elektrik sektörü yatırımları içinde, bu yıl elektrik üretim kapasitesine yapılması öngörülen toplam 530 milyar dolarlık yatırımın yüzde 70’ini (369 milyar dolar) yenilenebilir enerji, 119 milyar dolarlık kısmını ise fosil yakıt kaynaklı elektrik üretim yatırımları oluşturacak.