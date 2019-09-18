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Küresel cinsiyetçilerin hedefi Feminist sapkınlığı yaygınlaştırmak!

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği gibi kavramlarla dünya insanlığını cinsiyetsiz ve kimliksiz sürüler haline getirmek isteyen küresel akıl, Feminist ideolojiyi yaygınlaştırarak erkeklerin sindirilmesinin yollarını arıyor. Kurgu senaryolarla sözde erkek figüranları arsız kadınların köpeği haline getiren video görüntüleri sosyal medyada yayan küresel ifsatçılar, bu tür manzaraların toplumda kanıksanmasını ve normalleştirilmesini amaçlıyor.

18 Eylül 2019 Çarşamba 12:27

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Zaman zaman sosyal medyada dolaşıma sokulan, boynuna tasma geçirilmiş şekilde kadının köpek gibi gezdirdiği erkek videoları küresel cinsiyetçilerin sinsice hazırladığı planların bir parçası.

Amaçları toplum içinde normalleştirilmesini sağlamak

AB ülkelerinden birinde çekildiği tahmin edilen ‘köpek haline getirilmiş erkek’ videosu, küresel aklın cinsiyetsizleştirme amacına hizmet eden bir senaryoyu andırıyor. Sosyal medyada dolaşıma sokulan videoda, sözde kadın boynuna tasma bağladığı erkeği köpek gibi sokakta dolaştırıyor. Bu tür görüntüler izleyenler tarafından sapıkça bulunsa da küresel cinsiyetçilerin amacı bu tür görüntülerin zaman içinde toplum tarafından normal görülmeye başlanması.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 12:27
  1. AB
  2. feminist
  3. tasma

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  • YusufYusuf11 dk önce
    Ahir zamanda yasiyoruz ansizin kiyamet kopsa hic sasirmam.

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