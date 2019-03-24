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Kürek: Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası

- Büyük kadın ve erkeklerde Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kazandı

24 Mart 2019 Pazar 15:49
Kürek: Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası


SAKARYA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışlarında, büyük kadın ve erkeklerde Fenerbahçe birinci oldu.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda düzenlenen yarışlarda, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Sümerspor Kürek, Altınboynuz, Türk Balıkadamlar'ın da aralarında bulunduğu birçok kulüpten sporcu mücadele etti.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sapanca Kırkpınar'da düzenlenen sezonun ilk yarışına spor kulüplerinin yoğun katılım gösterdiğini söyledi.

Organizasyonda güzel yarışların yapıldığını aktaran İşseven, şunları kaydetti:

"Bu seneki yarışlarda, her şeyden önce bulunduğumuz mevkide çok güzel işler yapıldı. Bunlar da bize çok büyük katkı sağlamış oldu. Kırkpınar'da artık yarışları yaparken fazla bir eksiğimiz olmamakla birlikte inşallah bundan sonra yapılacak her yarışta şartlar daha iyi olacağı için mutlu olacağız. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, çok büyük katkıları oldu."

Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:

Büyük kadınlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova

Büyük erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova

Deniz küreği kadınlar: 1. Denizciler 2. Sümerspor Kürek 3. Altınboynuz

Deniz küreği erkekler: 1. Beşiktaş, 2. Türk Balıkadamlar 3. Sümerspor Kürek

Akademik kadınlar: 1. Koç Üniversitesi, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Akademik erkekler: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Boğaziçi Üniversitesi, 3. Koç Üniversitesi

Dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere de kupaları Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven ve federasyon yetkililerince verildi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:49
  1. Beşiktaş
  2. Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray
  5. Kırkpınar
  6. Sapanca
  7. Türkiye Kürek Federasyonu
  8. Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven
  9. yarış

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