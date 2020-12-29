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Aktüel Kurduğu dernekle 26 yıldır nakli bekleyen böbrek hastalarına umut veriyor
Aktüel

Kurduğu dernekle 26 yıldır nakli bekleyen böbrek hastalarına umut veriyor

Böbrek nakliyle 41 yıl önce hayata tutunduktan sonra Antalya'da 1994'te kurduğu dernekle nakil bekleyen hastalara ve ailelerine destek olan Mehmet Şahan, yeniden nükseden hastalığına rağmen umut aşılamaya devam ediyor - Mehmet Şahan: - "Türkiye'nin her bölgesinden bize hastalar geliyor. Zamanımın çoğunu derneğe ayırıyorum. 'Biri gelir de kapıdan dönerse' diye vicdan azabı çekmek istemiyorum" - "Hastalarımızın nakil işlemleri bitinceye kadar yaklaşık 3 ay barındırıyoruz. Bağışçı ile hastanın yüzünün güldüğünü görmek, benim en büyük mutluluğum"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:57:10 -
Kurduğu dernekle 26 yıldır nakli bekleyen böbrek hastalarına umut veriyor

ANTALYA (AA) - TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Ankara'da organ bağışıyla 41 yıl önce sağlığına kavuşan Mehmet Şahan, Antalya'da kurduğu dernekle, nakil bekleyen hastalar için çeyrek asırdır mücadele ediyor.

Ankara'da yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Şahan, gençlik çağlarında böbreklerinden rahatsızlandı. Gittiği hastanede böbrek iltihaplanması olarak bilinen "nefrit" teşhisi konulan Şahan, 23 yaşındayken dayısı Ahmet Saygılı'dan alınan böbrekle hayata tutundu.

Operasyonu gerçekleştiren ve bir süre önce vefat eden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ilk hastalarından olan Şahan, doktorunun görev yaptığı Antalya'ya yerleşme kararı aldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çalışmaya başlayan Şahan, Prof. Dr. Karpuzoğlu'nun girişimleriyle 26 yıl önce Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneğini (AKBÖHONDER) kurdu. Burada kendini böbrek nakli bekleyen hastalara ve ailelerine adayan Şahan, bir yandan da organ bağışı farkındalığı oluşturmak için etkinlikler düzenlemeye başladı.

Kısa sürede kentte organ naklinin simge isimleri arasında yer almayı başaran Şahan, organ bağışı farkındalığı için verilen konferansların da aranan ismi haline geldi.

Hastalara ve ailelerine destek olan Şahan, 41 yıl sonra yeniden böbrek yetmezliği rahatsızlığının nüksetmesine rağmen umudunu kaybetmiyor. Zorlukla geçen mücadele günlerine geri dönen Şahan, böbrek hastalarına ve ailelerine umut aşılamayı sürdürüyor.

- "Böbrek nakli bekleyenlere umut oluyoruz"

Şahan, AA muhabirine, nakil beklediği günlerin, hayatının en zor dönemi olduğunu söyledi.

Umutlarının tükendiği dönemlerde eşi ve yeni doğan oğluna bakıp cesaret topladığını anlatan Şahan, bu dönemde böbreğini bağışlayan dayısının, imdadına yetiştiğini kaydetti.

Türkiye'de binlerce kişinin aynı umutla nakil beklediğini dile getiren Şahan, sağlığına kavuştuğu süreci yaşayan diğer hastaların ve ailelerin de yardımına koştuğunu dile getirdi.

Bağış bekleyen aileleri dernekte misafir ettiklerini aktaran Şahan, şöyle konuştu: "Türkiye'nin her bölgesinden bize hastalar geliyor. Zamanımın çoğunu derneğe ayırıyorum. 'Biri gelir de kapıdan dönerse' diye vicdan azabı çekmek istemiyorum. Hastalarımızın nakil işlemleri bitinceye kadar yaklaşık 3 ay barındırıyoruz. Bağışçı ile hastanın yüzünün güldüğünü görmek görmek, benim en büyük mutluluğum."

- "Yeniden sağlığıma kavuşacağıma inanıyorum"

Nakil bekleyen hastaların umutlarını asla yitirmemeleri gerektiğini vurgulayan Şahan, faaliyetlerinde, 'Ya bekleyen siz olsaydınız' sloganıyla organ bağışının önemine dikkat çektiklerini ifade etti.

Bugüne kadar yüzlerce böbrek hastasına yol gösterici olduklarını belirten Şahan, şunları söyledi:

"Benim de hastalığım yeniden nüksetti. Haftanın 3 günü tekrar diyalize girmek durumunda kaldım. Ancak umudumuzu hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Kurduğumuz dernekle nakil bekleyen yüzlerce insana maddi ve manevi destek sağladık, her aşamada onların yanında olduk. Dernek bünyesinde doku ve organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla da çalışmalar yaptık, etkinlikler düzenledik. Derneğe başvuran hastaları doğru şekilde yönlendirdik. Uygun kadavradan nakledilecek böbrekle yeniden sağlığıma kavuşacağım günü bekliyorum. Herkesi organlarını bağışlamaya çağırıyorum."

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