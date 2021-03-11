  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP 'nükleer enerji'ye de karşı çıktı! Dertleri bakın ne

'Miraç Kandili' pankartını söktü, tepki gösteren vatandaşa hakaret etti!

ABD'nin Kıbrıs planı ortaya çıktı

İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Demirci isyan etti: Sokakta darp edilen kadının yerinde olmak isterdim

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Uygur Türkleri için Çin'e tepki! "Zorla ateist yapma teşebbüsleri..."

Miraç Kandili'nde hacetleriniz için bu namazı unutmayın!

Nasipsiz gözü dönmüşler: Ali Erbaş'ı sağlığı üzerinden hedef aldılar

İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Beklenen oldu!

Çelik'ten Akşener'e tepki: Kendilerine biçtikleri elbise vahimdir

Boğaziçili akademisyenlerden büyük saygısızlık: Prof. Dr. Melih Bulu'nun 8 Mart hediyesini kabul etmediler
Yaşam Kürdan kullananlar dikkat! Doktorlar hayrete düştü, başına gelenler pes dedirtti
Yaşam

Kürdan kullananlar dikkat! Doktorlar hayrete düştü, başına gelenler pes dedirtti

İstanbul Nişantaşı'ndaki bir lokantada 37 yıldır garsonluk yapan 50 yaşındaki İsrafil Türkmen'in bir kürdan batması yüzünden başına gelenler doktorları bile şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 10:10:00 -
Kürdan kullananlar dikkat! Doktorlar hayrete düştü, başına gelenler pes dedirtti

37 yıldır garsonluk yapan İsrafil Türkmen'in başına gelenler doktorlar dahil herkesi şoke etti. Türkmen boş tabakları topladığı sırada peçete arasına sarılı olan kürdanı fark etmedi ve ne olduysa ondan sonra oldu.

3 ay önce lokantaya bir müşteri geldi. Müşteri yemeğini yedi masadan kalktı. Garson Türkmen masayı toplamak için eline bir bez alarak masadaki boş tabakları topladığı sırada peçete arasına sarılı olan kürdanı fark etmedi. Kürdan, Türkmen'in eline battı. Kanama oldu. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Sabah'ın haberine göre  İsrafil Türkmen o andan itibaren yaşananları şu şekilde anlattı:

Elim kanayınca, ne olur ne olmaz, pandemi sürecindeyiz diyerek, elimi sıkıp iyice kanamasını, varsa mikrobun çıkmasını sağladım. Ertesi gün elim kızardı, şişmeye başladı. Doktora gittim. Tetanos iğnesi yaptı. Ancak iki gün sonra elim balon gibi oldu. Bu kez, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Oradaki doktor kürdanın kullanılmış bir kürdan olmasından dolayı enfeksiyon kapmış olabileceğimi söyledi. Birkaç gün izleme yapacaklarını söylediler.

Bir süre sonra parmağımdaki acıdan duramaz, uyuyamaz oldum. Hastaneye gittiğimde doktorlar ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Ameliyat oldum. Enfeksiyonlu bölge temizlendi. Elim 1 ay boyunca alçıda kaldı. 25 gün süresince elimi doktorlarımın verdiği sıvıyla temizledim. Fizik tedavi gördüm. Yaklaşık 3 ay boyunca işime gidemedim.

Bir kürdan hayatımı kâbusa çevirdi. Şimdi yavaş yavaş elim, parmaklarım normale döndü. Yaşadığım bu acı dolu sürecin ardından vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen kullandığınız kürdanları peçeteye falan saklamayın. Açıkta görünür yerde olsun ki, benim başıma gelenler başka birinin başına gelmesin.

Medipol Mega Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Kürdan, çivi, cam kırığı, ağaç kıymığı gibi yabancı maddeler enfeksiyonların deri altına geçmesinde önemli rol oynar. Mikroplar o cisim aracılığı ile deri altına girip orada enfeksiyon oluşturabilirler.

Özellikle kullanılmış kürdan, bu anlamda çok tehlikedir. Zira, insanın ağız ve diş aralarında birçok mikroorganizma barınır. Bu da kürdan yoluyla başka birisine geçerse ölüme götürebilir. Basit bir çivi batmasından bacağı kesilen insanlar olabiliyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kapalı kapılar ardında tam tersini söylemiş! Akşener’e tepki: Kaç yüzünüz var sizin?
Siyaset

Kapalı kapılar ardında tam tersini söylemiş! Akşener’e tepki: Kaç yüzünüz var sizin?

Eski AK Partili milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çirkin sözler sarf eden İYİ Parti Meral Akşener’e, “Kaç yüzünüz..
ABD'nin Kıbrıs planı ortaya çıktı
Dünya

ABD'nin Kıbrıs planı ortaya çıktı

Nisan ayında Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu toplantı öncesi açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kıbrıs'da federas..
Viyana’da ‘kalpsiz’ Sebastian’ı çıldırtan gelişme
Dünya

Viyana’da ‘kalpsiz’ Sebastian’ı çıldırtan gelişme

İslam’a karşı zaman zaman ırkçılığıyla gündeme gelen Avusturya'nın başkenti Viyana'da Başbakan Sebastian Kurz'un mülteci karşıtı politikalar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay