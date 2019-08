Kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu ne kadara satın alacak? Et ve Süt Kurumu kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı büyük bir sevinçle idrak ediliyor. Hali vakti yerinde olan vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmenin huzurunu yaşarken, bu yıl kurban satışları da iyi gitti. Kurban kesmek için bayramın dördüncü gününe kadar zaman var. Kurbanlıkları elinde kalan vatandaşlar kalan kurbanlıkları ya memleketlerine geri götürüyor ya da Et ve Süt Kurumu’na satıyor. Et ve Süt Kurumu satışı yapılamayan kurbanlıklarının alınacağını duyurdu. Peki Et ve Süt Kurumu satılamayan kurbanlıkları ne kadara satın alacak?

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kurban Bayramı dolayısıyla pazarlara getirilen ancak yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkların, Kurum tarafından satın alınacağı bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre canlı ağırlık ortalaması 400 kilogram ve üzeri, besi kondisyonu yüksek erkek sığırların canlı tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülecek. Elde edilen ağırlık 17 lira ile çarpılarak fiyatlandırılacak. Canlı ağırlık ortalaması 320-399 kilogram arası erkek sığırlar için ise aynı yöntemle elde edilen ağırlık 16 lira ile çarpılacak. Ayrıca 2'nci ve 3'üncü kalite dişi kesimlik sığırların satın alma işlemleri ise canlı değil Kurumun mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Küçükbaş hayvanlarda ise tokluk firesi düşülmeyecek. Tokluların canlı kilogramları 14 lira, koyunların canlı kilogramları 12,5 lira, keçilerin canlı kilogramları 10 lira üzerinden satın alınacak.