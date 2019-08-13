Kurbanlıklar elde kaldı

Köylerden, Kurban Bayramı için Gerze pazarına getirilen hayvanlarının yüzde 60-70’inin elde kaldığı bildirildi.

Geçen yıl Kurban Bayramı’nda yüzde 10 hayvanının kaldığını söyleyen hayvan tacirleri, bu yıl küçükbaş hayvanların yüzde 30, büyükbaşların ise yüzde 60-70 oranında ellerinde kaldığını belirttiler.

Hayvan fiyatlarının önceki yılla aynı olmasına rağmen bu yıl az satılmasının sebebinin alım gücünün düşük olması ve geçen yıla göre daha az tatilcinin gelmesi olduğu belirtildi.

Gerze’nin yerli vatandaşlarının yanında diğer illerden gelen tatilcilerin de kurban satış rakamlarına büyük oranda etki ettiğini söyleyen hayvan satıcıları, "Bu yıl geçen yıldan daha az satış oldu. Bazı arkadaşlar hiç hayvan satamadan gittiler. Satılanların çoğunluğu da küçükbaş hayvanlar. Büyükbaş satışında bu yıl çok düşüş yaşandı” dedi.

Hayvan sahiplerinden biri olan Adem ve Ali Kuzu kardeşler pazara getirdikleri 100 hayvandan 30 tanesinin elinde kaldığını dile getirdi.

Satıcılar, “Bugün 3 tane küçükbaş sattık. Elimizde kalmaması için fiyatını düşürdük ama yine de alıcısı yok. Geçen yıla göre satışlar kötü gitti bu yıl. Satılmayan hayvanları kasaplara satıp elimizden çıkartacağız” diyerek bu yılki satışların beklentilerini karşılamadığını ifade etti.