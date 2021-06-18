Kurban Bayramı’na bir aydan daha uzun bir süre olmasına rağmen, vatandaşlar şimdiden kurbanlık araştırmalarına başladı. Kurban kesmeyi düşünen ancak kurban pazarına gitme imkanı bulamayan vatandaşlar internette 2021 canlı kurbanlık fiyatları belli oldu mu, ne kadar diye araştırıyor.

Kurbanlık koç, koyun ve dana fiyatları ne kadar 2021?

Kurban pazarları yavaş yavaş kuruluyor. 2021 kurbanlık fiyatları henüz kesinlik kazanmasa da kurban pazarlarında fiyat aralıkları belli olmaya başladı. İllere göre kurbanlık fiyatları değişiklik gösterse de, büyükbaş kurbanlıklar 8-10 bin TL arasında alıcı bulurken küçükbaş kurbanlık fiyatları 800 liradan başlıyor.

Kurbanlık fiyatları büyük şehirlerde ve kırsal kesimde farklılık gösteriyor. Büyük şehirlerde daha çok küçükbaş kurbanlıklar tercih ediliyor ve nakliye, besleme, muhafaza etme gibi değişkenler dolayısıyla kurbanlık fiyatları daha yüksek oluyor. Bu yılki kurbanlık fiyatlarına bakıldığında; koyun, kuzu, koç gibi bir küçükbaş kurbanlığın fiyatının 800 TL ile bin 600 TL arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.