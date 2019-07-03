“Kurbanlık hayvan varlığında sıkıntı yok”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaşkurbanlık hayvan olduğunu belirterek, “Bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor” ifadesini kullandı. Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de geçen yıl Kurban Bayramı’nda 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş hayvan satışının gerçekleştiğini kaydetti. Bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş kurbanlık hayvan olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, “Bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu. Pakdemirli, kurbanlık hayvan fiyatlarının sıkı şekilde takip edileceğini de vurguladı.