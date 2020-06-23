Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2020 Yurt içi ve yurt dışı kurban kesim fiyatları!

Kurban Bayramı'na az bir süre kala 2020 Kurbanlık fiyatları merak edilen konular arasında yerini aldı. Bu yıl Kurban Bayramı'nın Arefesi 30 Haziran'a denk geliyor. Hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar ise Diyanet İşleri tarafından kurban kesim ve vekalet ücretlerinin açıklanmasını bekliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu toplantısında kesim ve vekalet ücretlerini açıkladı. Peki bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş canlı kilo kurbanlık fiyatları ne oldu? İşte merak edilen detaylar...

2020 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından 2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu toplantısında yapılan açıklamaya göre yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirtildi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlayacak. 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

Kurban Bayramı Ne Zaman Başlayacak Ne Zaman Sona Erecek;

AFERE GÜNÜ: 30 Temmuz Perşembe

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN: 31 Temmuz Cuma

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN: 1 Ağustos Cumartesi

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN: 2 Ağustos Pazar

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN: 3 Ağustos Pazartesi

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

TAKSİTLE KURBANLIK ALINIR MI?

Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir. Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Esasen vadeli satış caizdir.

Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir. Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.