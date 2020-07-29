Kurbana haramı karıştırmayın

Yoksulların yüzünün güldüğü, kurbanlıklarla birlikte nefislerin kurban edildiği Kurban Bayramı, Müslümanları sımsıkı birbirine bağlarken ekonomik boyutundan dolayı din simsarlarının da harekete geçmesine neden oluyor. İsmi malum olan faizci bankalar, TV kanalları ve gazetelerde boy boy ‘faizli bayram kredisi’ reklamları yayınlıyor. Haram olan faiz illeti ile kurban ibadetini iç içe sokmaya çalışan faizci bankalar, para kazanma hırsıyla bu ibadete gölge düşürüyor. Yılın her günü en renkli reyonlarında İslam’ın haram kıldığı alkollü içecek satışı yapan hatta domuz eti bulunduran zincir marketler de Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık hayvan satışı yapıyor. İlahiyatçılar ise uyarıyor: “Alkol satandan kurban alınmaz, faizci bankanın ‘kurban kredi’si kullanılmaz!”

İbadetimize burunlarını sokmasınlar

Akit’e konuşan Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad'ul Ulema) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şenlik hoca, “Kurban bir ibadettir ve her ibadetin kendisine göre kaide ve kuralları vardır. Kurban ibadetinin sahih olması için şartlar yerine getirilmelidir aksi takdirde o kurban boşa gider. Nasıl bir hayvanın kurban olabilmesi için özürlü, hasta, zayıf olmaması gerekiyorsa bu kurbanın alındığı yer de önemlidir. Alkol satan yerlerden kurban almak veya onların kesmesi için vekalet vermek olmaz. O zaman ha marketten et alınmıştır ha da kurban kesilmiştir, aynı şey olur” dedi.

“Müslümanların ibadetine neden bu marketler burnunu sokuyor?” sorusunu yönelten Mehmet Şenlik hoca, “Din istismarının daniskasıdır bu yaptıkları. Müslümanların paralarını kendi kasalarına çekmek için hilelere başvuruyorlar. Müslümanın uyanık ve bilinçli olması lazım. Maalesef onların tuzaklarına düşen Müslümanlar olmaktadır. Hayali ete kavuşmak olanın ‘kurban’ adıyla yaptığı bu işlem geçersizdir. Bağışlamak isteyen de bu tür marketler yerine güvenilir hayır kurumuna, vakıfa, medreseye, derneğe vermelidir” uyarılarını yaptı.

Faizciler puslu hava arıyor

Bankaların bayram kredisi fırsatçılığına da tepki gösteren Şenlik, şunları söyledi: “Faizci bankaların bayram kredisi adı altındaki fırsatçılığı ise kurdun puslu hava aradığı gibidir. Kurt sürüye saldırmak için dumanlı havayı bekler. Bu bankalar da bayramı fırsat olarak kullanarak milleti faizli krediye davet ediyor. Kendi faiz işletmesini daha rahat işletmek için ‘zorlanıyorsanız kredi verebiliriz’ diyorlar. Bu tehlikeye karşı şuurlu olmalıyız.”

Müslüman, malını ziyan etmemeli

Hüccetül İslam Medresesi Kurucusu Mustafa Atmaca Hoca, “İstenmeyen yerlerden alışveriş yapmak malı zayi etmektir. İçki satılan yerden Kurban alınmaz, alışveriş de yapılmaz. İçki stantlarına ‘Ramazan bereketi’ yazan, Kurban satış tanıtımları asanlar, bizim dinimizle alay etmektedir. Dinimize söveni zengin mi edeceğiz? Müslümanlar malını ziyan etmemelidir” dedi.

Atmaca, “İlk sikke basıldığı zaman şeytan parayı eline alarak ‘Şimdi yaktım seni ademoğlu’ demiş. İnsanları tamamen paranın kölesi yapmak için kurulan kapitalist sistem de paraya öyle kölelik yaptırıyor ki, insanın cebindeki parayı harcatmak şöyle dursun, ileride eline geçecek paraya bile el koyma derdindeler. Özellikle bayramlarda insanların kurban kesme gibi, bayramlık alma gibi niyetini kullanarak onları elinde olmayana el uzatma hastalığına düşürüyorlar. Bayramla alakası olmayan ve dine karşı olan bankaların ‘Bayram geliyor size kredi vereceğiz’ diyerek insanları gelecek aylara borçlandırıyorlar. Kanaat ahlakından dışarı çıkmaktır bu. Bayramlarda yeni elbise giymek, kudreti olana müstehaktır” ifadelerini kullandı.

Neye sahipsek ondan sorumluyuz

“Herkes neye sahipse Allah onu kendi hizmetinde kullanmasını ister” diyen Atmaca, şunları söyledi: “Sahip olmadıklarına el veya göz uzatmak dinimizde yoktur. Bayramlar geldiği zaman ‘şuna buna bir şey alayım’ duygularına düşmek insana kanaatsizlik getirir. Çocuklarımız sağlıklıdır, sıhhatlidir diye şükretmeli, elinde varsa ona bir şeyler almalı. Bunun için onu kendisine mahkum etmek üzere kurulu bu sistemin kölesi olmamalıdır Müslüman. Dini düşüncelerimizi, dinimizle alakası olmayan hatta dinimize düşmanlık eden banka kuruluşlarına mahkum etmeyelim. Allah kulundan gücünün yetmediğini istemez. Herkes gücünün yettiği miktar ile ailesine ihsan etmelidir. Elimizde ne varsa onla kanaat etmeliyiz. Hayırla girdiğimiz bayramlarda, bayram kutlamayı bizlere nasip eylesin Mevlamız.”