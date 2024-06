Kurban teslimiyettir

Sebahattin Ayan İstanbul

Müslümanlar kurbana erişmenin sevincini ve coşkusunu yaşıyor. Kurban Bayramı’nın büyük bir imtihan ve teslimiyet sembolü olduğuna değinen ilahiyatçılar, “Kurban, paylaşmanın edebine riayet ederek bölüşmenin adıdır. Allah’a teslimiyetin en kutlu zaman dilimidir” ifadelerini kullandılar. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, şunları dile getirdi:

Ticarete dönüşmemeli

“Kurban İsmail ve İbrahim Aleyhisselam’ın imtihan süreciyle başlamış. Daha sonra imtihan sürecinin devamında Müslümanlara kurban ibadetinin gereksinimleri vacip noktasına gelmiştir. Kurbanda Şartlar nedir? Zengin olmak ve nisap miktarı kadar mala sahip olmak gerekiyor. Kurban kesimi kardeşliğin ve paylaşmanın da sembolüdür. Kurban kesen kişiler etlerini istedikleri gibi tasarruf edebilirler. En makbul olanı Peygamber Efendimizin sünnetine uygun bir şekilde taksim edip paylaşmaktır. İhtiyaç sahiplerine, kurslara, sağlık ve eğitim alanında topluma faydalı olan kurumlara verilebilir. Kurban ekonomik olarak deri ve sakatatlarıyla topluma da fayda sağlar. Günümüzde Kurban ibadetini ticarete dönüştürme hevesinde olanlar var. Sosyal medyada görüyoruz, takip ediyoruz ve bazı kuruluşlar kuruluş felsefesinin yönü ve kuruluş kökeni İslam inancına uygun olmayan işletmeler de kurban hissesi dağıtmaya çalışıyor. Kurban büyükbaş hayvanlarda 7 kişiye kadar bir kişiyle başlayıp yedi kişiye kadar, küçükbaş hayvanlarda tek başına kesilir. Bir kişi kesebilir. Bu noktada hisse dağıtanlar güvenli midir değil midir? Bu noktada Müslüman uyanık olmalı, araştırmalı. İşletmelerle değil ortak kendi minvalinde, bildiği yerlere güvenilir kuruluşlara bağış yapabilir. Bunun haricinde merdiven altı yerlere verip de Kurbanı zayi etmek caiz değildir. Kurbanın amacına uygun bir hal alınmalı. Müslümanlar arasında ve dünyadaki insanlık arasında paylaşıma öncelik verilmeli. Kurban dayanışma ve paylaşmayı öğretir, yardımlaşmayı öğretir. Yılda bir defa hem şükür amaçlı zenginin kendi malının bir kurban üzerinden hem paylaşımını hem bayram havasını yaşatması. Bir de kendi aramızda paylaşma kültürünü, İslam kültürünü, yaygınlaşmasına inancımız gereği birbirimize sadakatli bir şekilde kendi aramızda olgunlaştırmasını sağlar kurban.”

İsmailce sadakatin ifadesidir

Kurban Bayramı’nın teslimiyet ve sadakatin ifadesi olduğunu belirten İmam Hatip Vahdettin Güzel de, şunları ifade etti: “Kurban; Allah’a ve rahmetine yakınlaşmaya vesile olmak anlamına gelir. Dini terim olaraksa Kurban Bayramı günlerinde ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvani usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu hayvanı ifade eder. Yüce Rabb’imiz, ‘Her ümmet için Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine onun adını ansınlar’ diye kurban kesmeyi meşru kılmıştır. Allah’ın ihsan buyur varlığa bir teşekkürdür. İslamiyet’ten önce de vardı. Adem Aleyhisselam’ın iki oğlunun kurbanları. İbrahim Aleyhisselam’ın oğlu İsmail Aleyhisselam’ı kurban etmesi. Bütün dinlerde, Yahudilikte, Hristiyanlıkta da kurban bulunması ve bu ibadetin de her zaman var olduğunu görmekteyiz. Kurban mali ve simgesel bir ibadettir. Kurban insanı Allah’a yaklaşmasına, onun rızasını kazanmasına vesile olan bir ibadettir. İnsan kurban kesmekle İbrahim Aleyhisselam gibi Allah’a ve onun emirlerine bağlılığını gerekirse onun rızasını kazanmak için her fedakarlığa katlanacağını söylemiştir. Kurban canı yani İsmail’i Allah’a sunabilmektir. İsmailce sadakat ve teslimiyetin ifadesidir. Hazreti İbrahim’den bize intikal etmiştir. İnsan şirk, cimrilik ve bütün kötü alışkanlıkları kurbanla birlikte kurban keser gibi kesip atmalı.

Et değil takva Allah'a ulaşır

“En çok sevdiğini Allah yolunda verebilme gücünü ulaşmalıdır. Yine yüce Rabb’imiz şöyle buyuruyor: ‘Onların kurbanları ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır.’ Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak yapılan her şeyde kurban ibadetinde esas olan iyi niyet ve ihlaslı olmaktır. Allah ancak takva sahiplerinin yapmış oldukları ibadetleri kabul eder. Kurban kesmekle bir insan emrine itaat etmektedir Allah için fedakârlık yapma alışkanlığını kazanmaktır. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma yoluyla kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirmektir. Sosyal adaletin önü açılmış olur. Ve bir yıl boyu et yeme imkânı bulamayan bu vesileyle de et yemiş olur. Zengin malını feda ederek şükretme imkanını elde ederken fakir de bayram vesilesiyle bulduğu bir yiyecek için şükretme imkanını kavuşmuş olur. Hayvancılık sektörü canlanır. Deri sanayisinin de gelişmesine katkıda bulunur.”

