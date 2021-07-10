Kurban, sadece et değil ibadettir

Migros ve CarrefourSA gibi büyük alışveriş marketleri yaklaşan bayram öncesi kurbanlık satışlarını hızlandırırken, Akit’e konuşan ilahiyatçılar ile STK temsilcileri Müslümanlara önemli uyarılarda bulundular. “Alkol veya domuz eti satan yerlerden kurbanlık almak da, alışveriş yapmak da haramdır” denilirken, bunlara kurban kestirmenin de caiz olmadığı kaydedildi.

Faizle kurban alınmaz

Kurban için kredi çekmenin veya alkol satışı yapılan marketlerden kurbanlık temin etmenin caiz olmadığı belirten Fıkıhçı Hüsnü Aktaş, şunları dile getirdi: “Hiçbir şekilde faizle kurban kesilmez. Faizle kurban kesen adam Allah göstermesin bunu kasten ve taammüden yaparsa, sanki faizi helal kabul etmiş olur ki o çok daha büyük bir tehlike. Market zincirlerinden alınan ete kurban denilmez. Çünkü onlar kilo ile et satıyorlar. Kurban denilen şey et değil bir ibadettir. Dolayısıyla o tür yerlerden hiçbir şekilde kurban alınmaz.”

Haram malla ibadet olmaz

İlahiyatçı Prof. Dr. Yakup Çiçek de, şunları söyledi: “Kurban, aynı zamanda mali ibadetlerden biridir. Dolayısıyla bu ibadetler için kullanılacak paranın helal yollardan kazanılmış olması şarttır. Aksi halde Hadis-i Şeriflerde de beyan edildiği üzere haram mal ile yapılan hiçbir mali ibadet geçerli değildir. Dinen alımı satımı meşru satılmayan uyuşturucu veya içki gibi varlıkların satışıyla elde edilen paralar helal gelirler olmadığı için onlarla da ibadet yapılmaz. Alışveriş yapılan yerde haram kazanç varsa ve yaptığımız alışverişle bir başkasının yanlışına katkıda bulunuyorsak veya o yönde bir şüphemiz varsa, ondan da uzak durmalıyız.”

Tuzaklarına düşmeyin

Kurbanın, alemlerin Rabbi’ne yakınlaşmayı ifâde eden bir ibâdet ve teslîmiyet olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten İlâhiyâtçı Yazar Selim Seyhan ise, şu uyarılarda bulundu: “Allah ve Rasûlü’ne savaş açan bu fâizci gürûhun tuzaklarına karşı dikkatli/müttaki olmalılar. Allah takva sahiplerini dikenli yollarda yürürken nasıl dikenlerden sakınması gerektiği hususunda uyardıysa, haramlardan da öyle sakınmamız için bizleri uyarmıştır.”

