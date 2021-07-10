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Gündem Kurban, sadece et değil ibadettir
Gündem

Kurban, sadece et değil ibadettir

Bütün yıl boyunca İslami hiçbir hassasiyet sergilemeyen malum zincir marketler ve faizli bankalar, kurban ibadetini ticari ranta çevirmek için kampanya üstüne kampanya düzenlerken ilahiyatçılardan, “Kilo ile satılan etten kurban olmaz. Faizle kurban kesilmez. İbadetinize haram bulaştırmayın” uyarısı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 09:30:00 -
Kurban, sadece et değil ibadettir

Migros ve CarrefourSA gibi büyük alışveriş marketleri yaklaşan bayram öncesi kurbanlık satışlarını hızlandırırken, Akit’e konuşan ilahiyatçılar ile STK temsilcileri Müslümanlara önemli uyarılarda bulundular. “Alkol veya domuz eti satan yerlerden kurbanlık almak da, alışveriş yapmak da haramdır” denilirken, bunlara kurban kestirmenin de caiz olmadığı kaydedildi.

Faizle kurban alınmaz

Kurban için kredi çekmenin veya alkol satışı yapılan marketlerden kurbanlık temin etmenin caiz olmadığı belirten Fıkıhçı Hüsnü Aktaş, şunları dile getirdi: “Hiçbir şekilde faizle kurban kesilmez. Faizle kurban kesen adam Allah göstermesin bunu kasten ve taammüden yaparsa, sanki faizi helal kabul etmiş olur ki o çok daha büyük bir tehlike. Market zincirlerinden alınan ete kurban denilmez. Çünkü onlar kilo ile et satıyorlar. Kurban denilen şey et değil bir ibadettir. Dolayısıyla o tür yerlerden hiçbir şekilde kurban alınmaz.”

Haram malla ibadet olmaz

İlahiyatçı Prof. Dr. Yakup Çiçek de, şunları söyledi: “Kurban, aynı zamanda mali ibadetlerden biridir. Dolayısıyla bu ibadetler için kullanılacak paranın helal yollardan kazanılmış olması şarttır. Aksi halde Hadis-i Şeriflerde de beyan edildiği üzere haram mal ile yapılan hiçbir mali ibadet geçerli değildir. Dinen alımı satımı meşru satılmayan uyuşturucu veya içki gibi varlıkların satışıyla elde edilen paralar helal gelirler olmadığı için onlarla da ibadet yapılmaz. Alışveriş yapılan yerde haram kazanç varsa ve yaptığımız alışverişle bir başkasının yanlışına katkıda bulunuyorsak veya o yönde bir şüphemiz varsa, ondan da uzak durmalıyız.”

Tuzaklarına düşmeyin

Kurbanın, alemlerin Rabbi’ne yakınlaşmayı ifâde eden bir ibâdet ve teslîmiyet olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten İlâhiyâtçı Yazar Selim Seyhan ise, şu uyarılarda bulundu: “Allah ve Rasûlü’ne savaş açan bu fâizci gürûhun tuzaklarına karşı dikkatli/müttaki olmalılar. Allah takva sahiplerini dikenli yollarda yürürken nasıl dikenlerden sakınması gerektiği hususunda uyardıysa, haramlardan da öyle sakınmamız için bizleri uyarmıştır.”
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Putsavar

Maalesef şu devirde fakir fukaranın et yiyememesinin sebebi kurban bayramıdır. 2 hafta sonra Türkiye'deki tüm et stokları 1 günde bitecek. Zaten yetiştirici hayvanını satmayıp kurbana saklıyor kasap fiyatına satıp rant elde edebilmek için. Zaten bu da fiyatın üzerine koyuyor, bir de tüm stoklar bir günde tükenince o da ayrı bir zam getirecek.. Belki devrine göre güzel bir uygulama idi ama şu anda kurban bayramı et fiyatlarını çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Artık nakit yardımı vb gibi hayırlar tartışılmalı.
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saffet

degerinden fazla fiyata
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