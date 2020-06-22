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Aktüel

Kurban pazarlığı 1 sopa mesafesinde

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni normalleşme süreci 1 Haziran’da başlamıştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:27:49 -
Kurban pazarlığı 1 sopa mesafesinde

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni normalleşme süreci 1 Haziran’da başlamıştı. Yeni normaller kapsamında açılan hayvan pazarlarında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının dikkate alınması gelenekselleşen hayvan pazarlığına engel olamadı.


Ankara’da yer alan Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda, yeni normaller kapsamında alıcı ve satıcı arasında tokalaşma yasaklandı. Salgın sebebi ile tokalaşmanın yasaklanmasının ardından, hayvan pazarında pazarlıklar sopa vasıtasıyla yapılmaya başlandı. İlginç görüntülere sahne olan hayvan pazarlıklarında, hem yıllardır süren gelenek bozulmamış, hem de sosyal mesafe kuralına karşı gelinmemiş olundu. Pazarlıklar sırasında satıcıların maske ve eldiven takarak hijyen kurallarına dikkat ettiği gözlemlendi.

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