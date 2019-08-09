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Kurban pazarının gözdesi 20 bin liraya satıldı

Tokat’ta kurulan kurban pazarında görücüye çıkan 1 ton 200 kilogramağırlığındaki kurbanlık boğa 20 bin liraya satıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:28
Kurban pazarının gözdesi 20 bin liraya satıldı

Tokat’ta kurulan kurban pazarında görücüye çıkan 1 ton 200 kilogramağırlığındaki kurbanlık boğa 20 bin liraya satıldı.


Tokat Belediyesi tarafından sebze hali yan tarafına kurulan kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor. Pazarda küçükbaşlar ağırlıklarına göre 900 ila 2 bin, büyükbaş hayvanlar ise 5 bin ila 20 bin lira arasında alıcı buluyor. Kurban pazarının gözdesi olan 1 ton 200 kilogramağırlığındaki ‘Paşa’ isimli boğa 22 bin liradan satışa çıkarılırken, yapılan sıkı pazarlık sonucu 20 bin liraya satıldı. Besici Ali Şahin, kurban pazarının en büyük hayvanı olan simental cinsi kurbanlığı 1,5 yıldır gözleri gibi baktıklarını kaydetti. Her kurban bayramında 1 ton üzerinde bir kurbanlık besleyerek sattıklarını ifade eden Şahin, “20 bin liraya sattık. İnşallah alana da satana da hayırlı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:28
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