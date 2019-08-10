Kurban payı nedir? Kurban payı nasıl verilir? Kurban payı nasıl olur?

Kurban paylaşmanın bir diğer adıdır. Kurban kesebilecek gücü olanın, kesemeyen kardeşiyle incitmeden ve bolca paylaşmalıdır. Etin büyük bir kısmını kendine saklayıp, kemikli ve yağlı yerlerini pay diye dağıtmak makbul değildir ve ibadetinin ruhuna aykırıdır. Bol etli paylar dağıtılmalı ve dağıtım esnasında, rencide edilmemesine azami hassasiyet gösterilmelidir. Mümkünse paylar erkenden dağıtılmalıdır. Bayram günü her kardeşimizin, komşumuzun, akrabamızın, muhacir dostlarımızın sofrasında et olmasına azami önem göstermeliyiz. Paylaşmanın, Kurban ibadetinin ruhu olduğunu asla unutmamalıyız. Kurban dağıtırken cömert olmak ve incitmeden paylaşmanın, ibadetimizin derecesini artıracağını da aklımızdan çıkarmamalıyız.