Kurban ne zaman kesilir? Kurban keserken neye dikkat edilmeli?

İbrahim-i bir sadakatin ve İsmail’ce bir teslimiyetin tecellisi olan Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbnRüşd, Bidâye, I, 436).

Kurban kesilirken uyulması gereken ilk kaide hayvanın canının yakılmaması ve incitici davranışlardan uzak durulmasıdır. Kurbanlık hayvan kesim için yatırılırken özenli davranılmalıdır ve işin ehli isimlerle kesim işlemi yapılmalıdır. Keskin bir bıçakla hayvanın canı çok fazla yakılmadan kesim işlemi yapılmalıdır. Kurbanlığın canı tam çıkmadan gövde baştan ayrılmamalı ve kesim işlemine başlanmamalıdır. Kurban kesimi sonrasında çevre temizliği de azami derecede önemlidir. Kesim esnasında hayvanların birbirini görmemesi de önemlidir. Ürkmemeleri sağlanmalıdır. Kurbandan geriye kalan atıklar özenle temizlenmelidir.