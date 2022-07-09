Kurban için belirlenen kesimhaneleri tercih edin

Kurban kesimi için gerekli olan hijyenik şartların sağlanabilmesi için öncelikle belediye veya ilgili kuruluşların belirlemiş olduğu kesimhanelerin tercih edilmesinin en uygunu olduğunu ifade eden Boyu, “Çünkü bu kesimhaneler, belirli bir düzene sahip olduğu için hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulabilecek şartları zaten taşımaktadırlar. Ancak herhangi bir sebeple böyle bir imkan bulunmuyorsa uygun bir bahçe gibi ortamda kanın akıtılacağı bir çukur kazılarak kesim gerçekleştirilebilir” dedi.