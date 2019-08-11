Kurban ibadeti anlamına uygun yapılmalı

İsmail Uğur yeniakit.com.tr

Müslümanların idrak ettiği Kurban Bayramı, toplumsal dayanışmayı güçlendirmesinin yanı sıra dini anlamda da büyük mesajlar taşıyor. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Kurban ibadetinin sadece hayvan kesmekten ve et yemekten ibaret olmadığını belirterek, bütün Müslümanları Kurban ibadetinin özüne ve anlamına uygun şekilde davranmaya davet etti.

Kurban ibadeti Allah’a adanmışlığın ispat edilmesidir

Hz. İbrahim (A.S)’ın Allah’a verdiği vaadini yerine getirmek için evladı İsmail’i gözünü kırpmadan Allah’a kurban etmek istediğini hatırlatan Bayraktutar, şöyle devam etti: “Bu ibadet Yüce Allah’a teslimiyetin, ona adanmışlığın bir göstergesidir. Kurban kesmenin anlamı Allah için feda etmek, Allah yoluna feda etmek demektir. Kurban; insanın kendisini yaratan Allah’a en sevdiği şeyleri adayabilmesini, Allah adına bütün kıymet verdiklerinden vazgeçebilmesini simgeler. Bu yönüyle bakıldığında Kurban sadece bir hayvanın kanının akıtılması değildir. İbadetin ulvi manasını bilmek ve o bilinçle bu ibadeti yerine getirmek gerekir.”

Kurban et bayramı değildir

Kurban bayramının geleneksel bir etkinlik haline gelmeye başladığına dikkat çeken Bayraktutar, şunları söyledi:

“Bazı kesimlerin Ramazan Bayramı için ‘şeker bayramı’ ifadesini kullanarak bayramın ibadet yönünü perdelemeye çalıştıklarını görüyoruz. Benzer şekilde İslam karşıtı cenahın Kurban bayramını ‘vahşet, hayvanlara işkence’ olarak yansıtmaya çalıştığına, Müslümanları kan dökücü insanlar olarak göstermeye çalıştığına şahit oluyoruz. İslam düşmanı bu kesimin bu yöndeki habis düşüncelerini ve maksatlarını biliyoruz. Buna mukabil Müslüman kardeşlerimizin de Kurban bayramını bir et bayramı, ziyafet bayramı olarak görmeye başlamalarını da üzüntüyle müşahede ediyoruz. Kurban Bayramı bir et ve ziyafet bayramı değildir. Allah için Kurban edilen şeylerin yine Allah adına fakirlere, ihtiyaç sahiplerine pay edilmesi, onların sevindirilmesidir. Aile efradını sevindirmek kadar fakir fukaranın da yüzünü güldürmek, sevincine ortak olmak demektir. O nedenle bütün Müslüman kardeşlerime şu uyarıda bulunuyorum; kestiğiniz Kurban’ın etinden kendiniz için hangisini ayırıyorsanız, fakire dağıtacağınız da aynı şekilde olmalı. Kendinize etin en güzel tarafını, fakire fukaraya da kemik ve işe yaramaz kısımlarını vermek olmaz. Unutmayın ki; fakirlere dağıttığınız o pay Allah için verdiğiniz kısımdır. Kurban etlerinizi bu şuurla pay edin ve fakir fukaranın hakkını bu şekilde gözetin.”