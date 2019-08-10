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Kurban etleriniz kardeş payı olsun

Tüm Türkiye genelinde ve İslam coğrafyasında Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan Beşir Derneği, bağışların hakkıyla yerine getirilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:50
Kurban etleriniz kardeş payı olsun

Dernek, 2019 yılı için 400 ton üzerinde kurban etini Türkiye ve diğer mazlum coğrafyalar ile paylaşmayı, Kurban Bayramı’nın ruhuna uygun bir şekilde kardeş payı yapmayı hedefliyor. Her Kurban Bayramı’nda izledikleri yöntem ve amaçları hakkında açıklama yapan Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, “Beşir Derneği olarak hayırsever bağışçılarımızın kurban vekâletlerini, her daim büyük bir güven, titizlik ve takip edilebilirlikle, İslami usullere uygun olarak yerine getiriyoruz. Çalışmalarımıza öncelikle kurbanlık vasfına uygun hayvanların seçilmesi, kesim yerlerinin ayarlanması, düzenlenmesi ve dağıtım yapılacak ihtiyaçlı bölgelerin belirlenmesi ile başlıyoruz. Gerekli yasal izinler ve kesime nezaret edecek din görevlisi, veteriner, tasdik memuru veya yerel mülki amirliğin nezaretinde organizasyon tamamlanarak tutanak altına alınıyor. Tüm bu organizasyon sürecinde yapılan her bağışı, verilen her vekâleti bir emanet bilinciyle sahipleniyor ve azami dikkatle tamamlıyoruz. Kurban bir ibadettir ve bağışçılarımız bu dini vecibelerini bize vekâlet vererek yapmayı tercih ediyor. Bizde bu vekâleti ibadet hassasiyetinde yerine getirmek için azami gayret ve titizlik gösteriyoruz” dedi.

2018’de 361 ton kurbaneti

Geçtiğimiz yıl Türkiye başta olmak üzere Çad, Sudan, Senegal, Somali, Moğolistan, Filistin ve Bangladeş Arakan Kamplarında vekâleten kurban kesim organizasyonu gerçekleştiren Beşir Derneği 361 ton kurban etini ülkemiz başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda dağıttı. Dernek, 2019 yılı için bu rakamı çok daha yukarıya taşımak istediklerini açıkladı.

Kurban bağış bedeli 850 lira

Dernek, 2019 yılı için vekâlet yoluyla kurban kesim bedelini, yurt içi ve yurt dışında 850 lira olarak belirlediklerini açıkladı. Kurban bağışı banka hesaplarından, online web sitesinden, çağrı merkezi üzerinden ve şehir meydanlarına kurulacak stantlar vesilesi ile yapılabilecek.

Yapılan bağışlar nasıl takip edilecek?

Bağışçılar, Beşir Derneği resmi internet sayfasında bulunan “Bağış Takip Sistemi” bölümüne tıklayarak kurban bağışlarının nerede ve ne zaman kesildiğine dair bilgilere, imkânlar dâhilinde çekilen videolara rahatlıkla ulaşabiliyor. Ayrıca kurban seçim, kesim, dağıtım, teslimat gibi bütün bu süreçler, bağışçılara kısa mesaj yöntemiyle bildirilerek bağış kurbanlarının güven içerisinde takip edilmesi sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:50
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