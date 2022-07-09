Kurban bayramında imkanı olanlar ihtiyaç sahibi ailelerle kestikleri eti paylaşıyor. Kurbanlık etlerin derin dondurucuda nasıl saklanacağı ise merak ediliyor. Peki, kurbanlık e ne zaman kıyma olarak çektirilir?

Kurban etinden kıyma ne zaman kaç gün sonra çekilir?

Kurban etinin kanının süzülmesi için bir süre beklemesi hemen kıyma çektirilmemesi uzmanlarca ifade ediliyor. Poşetle gelen etin bir tencere ya da kabın içerisine yerleştirilmesi ardından da 3-4 saat buzdolabında dinlendirilmesi öneriyor. Dinlenen eti parçalara bölüp derin dondurucuya atabilir ya da pişirebilirsiniz. Uzmanlar kurbanlık etten kıyma çektirmek isteyenlerin eti iki gün buzdolabında dinlendirmeleri gerektiğini belirtiyor. Kısacası et iki gün buzdolabında dinlendikten sonra kıyma çektirmeniz daha sağlıklı olacaktır.