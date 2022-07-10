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Kadın - Aile Kurban etinden kavurmalı yumurta nasıl yapılır? Kalan kavurma kahvaltıda nasıl değerlendirilir?
Kadın - Aile

Kurban etinden kavurmalı yumurta nasıl yapılır? Kalan kavurma kahvaltıda nasıl değerlendirilir?

Kavurma nasıl değerlendirilir? Bir gün önceden kavrulan kavurmayı sabah kahvaltısı için leziz bir tarife dönüştürebilirsiniz. Peki, yumurtalı kavurma nasıl yapılır? Kavurmalı yumurta tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-07-10 10:08:00 -
Kurban etinden kavurmalı yumurta nasıl yapılır? Kalan kavurma kahvaltıda nasıl değerlendirilir?

Kurban bayramında evlerde kavurmalar pişer. Bu leziz yemeği ertesi günde şahane bir kahvaltıya dönüştürebilirsiniz.

Kurban etinden kavurmalı yumurta nasıl yapılır? Kalan kavurma kahvaltıda nasıl değerlendirilir?

Bir gece önceden kalan kavurmayı tavaya alın ve yağını salmasını bekleyin. Arzu ederseniz fazla yağı süzebilirsiniz. Bir miktar sıvı yağı tavaya ekleyin. Tuz ve pul biberi ilave edin. Arzu ettiğiniz miktarda yumurtayı bir kaseye kırın ve çırpın. Çırptığınız yumurtayı tavaya alın. Yumurtalar piştiğinde kavurmalı omletiniz hazır olacak.

Afiyet olsun.

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