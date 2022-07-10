Mübarek kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayramda etleri derin dondurucuya kaldıracak olanlar ise ‘Et yıkanınca mı kıyma çektirilir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Kurban eti yıkanır mı? Kıyma çektirmeden önce et yıkanır mı?

Kurbanlık etin muhafazası son derece önemlidir. Kırmızı et uygun koşullarda saklanmazsa ette çürüme meydana gelebilir. Kesim yerinden gelen etler doğruca poşetten çıkartılmalı ve geniş bir kabın içerisinde et 3-4 saat buzdolabında dinlendirilmeli. Dinlenen eti pişirebilir ya da küçük parçalara bölüm derin dondurucuya kaldırabilirsiniz.

Eti derin dondurucuya koymadan önce yıkamamanız önemli. Et yıkandıktan sonra hızla bakteri üreyebilir. Bu sebeple eti yıkadıktan sonra hemen pişirmeniz gerekiyor. Derin dondurucuya kaldırılacak olan eti yıkamanız gerekmiyor.

Uzmanlar kıymalık etin yıkanması hususunda ise farklı yorumlar yapıyor. Kimi uzman 2 günlük dinlenmenin ardından etin yıkanmadan kıyma çektirilebileceğini belirtiyor. Kimileri ise etin mutlaka yıkanmasını hızla kıyma çektirildikten sonra ya pişirilmesini ya da uygun koşullarda derin dondurucuya yerleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.