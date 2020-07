Kurban eti ne zaman kıyma yapılır? Kurban etini kestikten sonra hemen buzluğa atmak ya da kıyma yapmak doğru bir yaklaşım değildir. Etin dinlenmesi, daha yumuşak ve lokum gibi dağılan bir kıvam almasını sağlayacaktır. Kıyma için de aynısı geçerlidir ve et dinlendirilmelidir. Peki ama et ne kadar dinlendirilmeli? Kıyma ya da kavurma için et kaç gün dışarıda, kaç gün dolapta bekletilebilir? Kurban etinin işlemleri sırasında yapılması gereken püf noktalar var mıdır? İşte merak edilen detaylar...