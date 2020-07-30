Kurban eti ne zaman kıyma yapılır?

Kesim alanından kanlar içinde gelen etlerin mutlaka hava alan bir kapta 4-5 saat veya mümkünse 1 gün dinlendirilip, etin yemeklik parçalanmasından evvel 40 dereceye kadar olan vücut ısısını 14 dereceye kadar azaltmak gerekir. Kurban eti en az 4-5 saat – en uygun 1 gün açık havada bozulmadan bekleyebilir, sonra da buzdolabına kaldırmak uygun görülür.

En ideal şekilde eti 1 gün kadar 4 derece sıcaklıkta hijyenik bir ortamda dinlendirmelisiniz.