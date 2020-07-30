Kurban eti ne zaman kıyma yapılır?
Kurban eti ne zaman kıyma yapılır? Kurban etini kestikten sonra hemen buzluğa atmak ya da kıyma yapmak doğru bir yaklaşım değildir. Etin dinlenmesi, daha yumuşak ve lokum gibi dağılan bir kıvam almasını sağlayacaktır. Kıyma için de aynısı geçerlidir ve et dinlendirilmelidir. Peki ama et ne kadar dinlendirilmeli? Kıyma ya da kavurma için et kaç gün dışarıda, kaç gün dolapta bekletilebilir? Kurban etinin işlemleri sırasında yapılması gereken püf noktalar var mıdır? İşte merak edilen detaylar...
Kesim alanından kanlar içinde gelen etlerin mutlaka hava alan bir kapta 4-5 saat veya mümkünse 1 gün dinlendirilip, etin yemeklik parçalanmasından evvel 40 dereceye kadar olan vücut ısısını 14 dereceye kadar azaltmak gerekir. Kurban eti en az 4-5 saat – en uygun 1 gün açık havada bozulmadan bekleyebilir, sonra da buzdolabına kaldırmak uygun görülür.
En ideal şekilde eti 1 gün kadar 4 derece sıcaklıkta hijyenik bir ortamda dinlendirmelisiniz.