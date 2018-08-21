Kurban eti nasıl pay edilir?

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Kurbanın etinin üçe taksim edilmesi müstehaptır

1-Üçte biri kurban kesemeyen fakir fukaraya sadaka olarak verilir.

2-Üçte biriyle evine gelen akraba ve dostlarına ikram yapılmak üzere eve ayrılır.

3-Geriye kalan üçte birini ise, evdeki çoluk çocuğuna yiyecek ve nafaka olarak ayrılabilir.

Kurbanın etini,zenginlere,fakirlere,ilimle meşgul olan talebeye,müslüman ve gayri Müslimlere hediye etmek caizdir.

Tamamını da bağışlamak caizdir.

Kurban kesen kişi,eğer kendisi fakir ve ihtiyaç sahibi ise,kurbanın tamamını ev halkına ayırması ve onlara yedirmeside müstehaptır.

ORTAKLAR İÇİN KURBAN NASIL PAY EDİLİR?

Kurban etini tartarak, eşit bir şekilde paylaşmak gerekir. Yağ, sakatat ve yenilen her şey ortaklar arasında pay edilir. 7 kişiden dördüne etle beraber birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmez.

Kurbanın etini eşit olarak tarttıktan sonra, paylaşmak için kur’a çekmek iyidir. Bir malı, ortaklar arasında taksim etmek için, kur’a çekmek caiz ve sünnettir. Kurban eti tartılmadan paylaşılıp, biri diğerine, mendil, defter, kalem gibi bir şey verse, paylaşma sahih olur.