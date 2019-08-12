‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı Kurban Bayramı üzerinden prim kasan ünlü isimlerin sonuncusu dizi oyuncusu Nesrin Cavadzade oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden ‘Kurban’ ibadetini kötümseyen bir paylaşım yapan oyuncunun kebap yerken ki görüntüleri ortaya çıktı.

yeniakit.com.tr Et sofralarından kalkmayan bazı ünlü isimler her Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte bir anda hayvansever havasına bürünerek prim yapmaya çalışıyor. Bu isimlere son olarak dizi oyuncusu Nesrin Cavadzade katıldı. Oyuncu instagram hesabından bir inek ve ineğin boynunu öpen bir insanın fotoğrafını paylaşarak "İşte gerçek bayram" yazdı. Meğer kebap sofralarından kalkmıyormuş! Kendisini hayvansever havasına büründürerek ‘Kurban ibadetini’ kendince eleştirmeye kalkışan oyuncuya takipçileri büyük tepki gösterirken Cavadzade’nin kebap sofralarında çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması da uzun sürmedi. "Yediğin etler uzaydan mı geldi?" Hayvanseverlik üzerinden İslam düşmanlığı yapan Cavadzade’ye takipçileri ‘yediğin etler uzaydan mı geldi?’ diye sordu.

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