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Yaşam Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?
Yaşam

Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?

Kurban bayramına kısa bir süre kala vatandaşlar bayramda uygulanacak yasakları araştırıyor. Bugün yapılan Kabine Toplantısında hangi kararlar alındı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Bayramda yasak olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman 2021? İşte bu soruların yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-06-21 23:29:00 -
Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?

Milyonlarca vatandaş koronavirüse karşı alınan tedbirler hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Merak edilenler arasına bayramda yasak olacak mı sorusu da eklendi. 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu."1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor. Şehirlerarası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor." dedi.

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