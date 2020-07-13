Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İşte Ateş Kara'nın açıklamaları şöyle;

Normal kısa süreli konuşmalarımızda 1 metrelik mesafe koymamız ideal, ama karşılıklı uzun süre konuştuğumuz durumlarda 1,5 metreye çıkartacaksak çok daha ideal.

Bayramımız için biraz zamanımız var. Çok irmik bir süreç içerisindeyiz. Rakamların değişimiyle beraber o ilden olası nüfus hareketliliğine. Yani ilden nüfus çıkışı mı olur yoksa girişi mi olur? Hepsini değerlendirmemiz lazım. Bazı illerimizde rakamın çok düşük olduğunu biliyoruz. Daha değerlendirmek için biraz erken. Önümüzdeki hafta illerdeki rakamların ortaya çıkması daha değerlendirici olacak.

Bugün baktığımız zaman İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, biraz Bursa, Gaziantep'te rakamlarımızın yüksek olduğunu biliyoruz. Ama böyle devam eder, ya da vaka azalır... Bir şey söylemek için gerçekten erken. 22-23'ten sonra daha netleşmiş olur. 1 hafta öncesinden yani.

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.