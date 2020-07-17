Kurban Bayramında kısıtlama olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, “(Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı) Diyanet gerekli davetleri yapacak. Yurt dışından gelen tepkiler bizi bağlamaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlama gibi bir adım atılması zor. Biliyorsun kurbanlar kesilecek, dağıtılacak. Herkes birbirine ziyaret edecek. Şu anda kısıtlama gibi bir düşünce söz konusu değil.” dedi.