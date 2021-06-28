Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan mübarek kurban bayramında kesilecek olan kurbanlar için hazırlıklar başladı. Kurbanlıklar için kurulan hayvan pazarlarında alış verişler başlarken vatandaşlar Kurban Bayramı tarihlerini araştırmaya devam ediyor.

Kurban Bayramına kaç gün kaldı?

Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte 2021 kurban bayramı ne zaman? sorusu gündem oldu. Müslümanların heyecanla beklediği kurban bayramı önümüzdeki ay 19 Temmuz arefe günü ile başlayacak. 4 günlük kurban bayramının ilk günü ise 20 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşecek. 2021 Kurban bayramının son günü ise 24 Temmuz olacak.

Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban bayramı kurban bayramı tatili kaç gün açıklamasını bekleyenlere açıklama gecikmedi. 2021 Kurban bayramı tatili 15 Temmuz’un resmi tatil olması sebebiyle 15 temmuzda başlayacak ve 11 gün sürecek. Bu durumun gerçekleşmemesi dahilinde ise Cuma akşamı mesai sonrası başlayacak olan Kurban bayramı tatil 9 gün sürecek.